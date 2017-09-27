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Эусебио ДИ ФРАНЧЕСКО: «Я очень уважаю Карабах»

Наставник «Ромы» не надеется на легкую победу в ближайшем матче Лиги чемпионов

  • 27.09.2017 12:41
  • 162 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Эусебио Ди Франческо
© Getty Images. Эусебио Ди Франческо

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от матча с «Карабахом» в Лиге чемпионов.

«Это довольно деликатный матч. Многие уже заранее предрекают нам успех, но я очень уважаю «Карабах» за то, что они сделали и какой проделали путь. Могу заверить вас, что нам будет нелегко. Мы считаем все матчи трудными, и нам придется непросто, потому что соперник не сумел добиться результата в Лондоне и будет стремиться доказать, что это был лишь несчастный случай. Но мы приехали сюда, чтобы показать свой класс и победить. Помимо того, что все матчи опасные и сложные, в таких поединках нужно действовать решительно, агрессивно и проявлять стремление к победе», — отметил Ди Франческо.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    Kris Nolty
    online
      Kris Nolty, 27.09.2017 14:01
    0
    А перед интервью он четыре раза переспрашивал помощника "С кем мы играем? Кара... что?"
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