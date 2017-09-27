Владислав КАБАЕВ: «Мы справимся с давлением трибун Сан-Мамеса»

Футболист «Зари» Владислав Кабаев ответил на несколько вопросов перед вылетом в Испанию на матч против «Атлетика»:

- Я играл в еврокубках еще когда выступал за «Черноморец». Могу с уверенностью сказать, что на матчах Лиги Европы непередаваемая атмосфера. Участие в еврокубках – это движение вперед как для игроков, так и для команды в целом.

- Что скажешь о предстоящем сопернике?

- Смотрели их матч против «Герты». Безусловно, у них есть ошибки и с ними можно играть. Но они очень быстро выбегают в контратаке. Нужно быть предельно внимательными и осторожными. Нельзя давать разгоняться их нападающим. В команде соперника играют исключительно воспитанники клуба. У них отличный стадион «Сан-Мамес» и хорошая поддержка болельщиков. Люди там любят футбол и ходят на матчи, в отличие от нашего чемпионата на данный момент. Уверен, мы сможем справиться с давлением трибун.

- Как это сделать?

- Нужно играть более компактно. Садиться глубже и действовать на контратаках.

- Завтра встретятся две контратакующие команды…

- Да, так и есть, но «Атлетик» играет дома, поэтому наверняка они не будут действовать от обороны. Нужно ждать своего шанса и удачно им воспользоваться.

- Наверняка были проанализированы ошибки в матче против «Эстерсунда»?

- Обязательно. Работали над разбором той игры и сделали выводы. Наверное, не в том психологическом состоянии мы вышли на игру. Тренер акцентировал на этом внимание. В первом тайме мы раскачивались и начали играть в тот футбол, в который умеем, лишь во втором тайме. Но было уже поздно.