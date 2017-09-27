В матче с Косово сборную Украины поддержат более 400 болельщиков

Ещё раз говорю: он несколько раз удачно и эффективно обыгрывал 1в1. Не понятно, чем ты маты смотр...

Мне лично очень интересно глянуть на Днепр-1, который сейчас всех выносит во второй лиги на фоне ...

Опять санитары просмотрели этого буйного! Ну я им устрою!

Ну конечно !!! Это не просто высоко поднятая голова - это ещё и широко открытый рот и судорожное ...

Так что, «деточка, а вам не кажется, что ваше место возле «Динамо» - то есть, в Лиге Европы******...

Я так понимаю Юрич все деньги поставил на победу МС? Нет? Ну так пусть помолчит тогда про где чьё...