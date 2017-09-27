В матче с Косово сборную Украины поддержат более 400 болельщиков

В гостевом секторе в Шкодере на стадионе «Лоро Боричи», где сборная Украины сыграет матч с Косово, нашу команду поддержат более 400 болельщиков.
Об этом во время онлайн-конференции на Sport.ua рассказал представитель «Першої приватної броварні» и один из организаторов проекта «Вірні збірній» Максим Васильев.
Напомним, что поединок отборочного цикла чемпионата мира-2018 Косово – Украина состоится 6 октября. Начало встречи в 21:45.
Источник — Sport.ua
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