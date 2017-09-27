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Он уважать себя заставил, но дольше выдержать не мог

Акценты на матче «Манчестер Сити» - «Шахтер»

  • 27.09.2017 12:02
  • 1250 просмотров
  • 11 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Вот Вы говорите: «Шахтер» сыграл достойно. Ну не говорите – думаете. А на чем зиждется это утверждение? На итоговом счете? Дескать, не крупно – и ладно? Так ведь он крупным не стал сугубо чудом. Десять голевых моментов у «Ман Сити». ДЕСЯТЬ, Карл! Столько не в каждом матче команды на двоих имеют.

Тот же пенальти, к примеру. Уступи стремящийся к рекорду Агуэро его исполнение кому другому – глядишь, и получилось бы. При всем уважении к специализирующемуся на них Пятову.

Другое дело, что, по мнению моего консультанта, сама «точка» небесспорна. Але то таке: на 83-й минуте, по его же мнению, повод был посерьезнее, но на сей раз пронесло. Уже не важно, почему именно.

Пенальти в ворота МС на 76-й, говорите? В отличие от «железобетонности» Вацко, мой «эксперт» акцентирует на минимальности расстояния – один метр. И, стало быть, пишите письма мелким почерком. «Неестественное» положение руки? «Он что-то показывал, потом стал убирать руку, и в этот момент мяч нашел героя. Я бы не ставил». Конец цитаты.

Коллина их учил, комментаторов? Всяко бывает, вплоть до известного: учишь, учишь – одни «двойки».

Да шут с ними, с пеналями! Пища для убогих, на самом деле – если оглянуться на ход игры. Весь второй тайм команда Гвардиолы валтузила команду Фонсеки, как Тузик известное резиновое приспособление для сугреву. 48-я минута – гол, вскоре после которого, не знаю как Вам, а мне с исходом поединка все стало ясно. Погнали наших городские!

56-я – сэйв Пятова после удара Агуэро, 69-я – промах Стерлинга, 72-я – парированный Пятовым пенальти, 86-я – промах Сане, 87-я – сэйв Пятова после удара Сане. И увенчал весь этот каскад закономернейший второй гол под занавэсочку. Что именно здесь было достойного?

Чем ответил «Шахтер»? Гипотетическим случайным пенальти, затерявшимся где-то посреди этой феерии?

Давайте будем точными. Достойно, и вне всяких сомнений, команда Фонсеки выглядела до перерыва, когда по голевым шансам шла с соперником практически вровень. После первого тайма у меня даже созрел заголовок для данного текста: «Уважать себя заставил». Лет 30-40 тому назад так писал Андрей Ясень, а около двухсот лет назад – Александр Пушкин.

Но после перерыва куда все девалось! От разгрома ушли именно что чудом. А посему нарисовалось неизбежное продолжение: «Но дольше выдержать не мог». Почти по Пушкину.

Все, что мы можем записать себе в атакующий актив – это промахи: Марлоса – на  32-й минуте и Ордеца – на 40-й, после навеса того же Марлоса со штрафного. По сути, Ромеро выступил единственным источником угроз для ворот Эдерсона, благодаря чему «Шахтер» до поры и вел разговор на равных. Но ему вспоминают не это, а то, с чего начался первый пропущенный мяч.

«Манчестер Сити» стал той лакмусовой бумагой, которая проявила степень соответствия лигочемпионских амбиций «Шахтера» его игровому потенциалу. Что мы увидели, переходя на личности?

Что Марлос таки-может, но нестабилен (или же его попросту не хватает, ибо «физика» не его конек?).

Что Бернард – чрезвычайно переоцененный футболист, как по мне – на фоне евромонстров выглядит еле-еле полуросликом  (цитата из Толкиена, и речь отнюдь не об особенностях телосложения – об уровне игры).

Что Тайсон, привычно активный, становится в этих условиях непривычно малоэффективным.

Что Феррейра…   А где вчера был Феррейра, он играл? Во всяком случае, такого форварда в составе «Шахтера» не припомню.

Что Фреду, когда идет большая драка, как-то вообще не до атаки становится – тут бы с обороной разобраться.

Что остальная наша оборона…  Ну, в такой игре, при десятке голевых моментов, о ней лучше будет просто промолчать.

Что Пятов – наше все в играх с сильными и богатыми мира сего. Но идти с этим в плей-офф равносильно суициду. А ведь шансы на него действительно есть.

Душу греет домашняя победа над «Наполи», по мнению некоторых, банально «Шахтер» недооценившего. Как бы там ни было, попытаться выцарапать очечко в Неаполе, выстоять дома с «Ман Сити», и разобраться с «Фейеноордом», который, как уверяют, наш любимый размер – и вот оно, счастье!

Оно конечно, плох тот «Шахтер», который не мечтает попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Нужно только трезво смотреть на вещи и понимать: мы из лесу выйдем…  и сразу зайдем. Так что, «деточка, а вам не кажется, что ваше место возле «Динамо» - то есть, в Лиге Европы? Там и «Динамо» бежит, и все бегут. Да и весна европейская, глядишь, дольше продержится.

А потому возрадуемся уже тому, что у нас есть неплохие шансы увидеть этой весной в деле сразу два наших клуба. А это косвенно могло бы подтвердить и тот факт, что потихонечку начинает становиться на ноги наш чемпионат. Еще робко и неуверенно, но пытается выкарабкаться из ямы, в которую он неумолимо скатывался в последние годы.

И лишь когда он, с Божьей помощью, наберет силу, нам будет уместно всерьез рассуждать о плей-офф Лиги Чемпионов. Чудес таки не бывает, ребята. Это понимаешь с возрастом.

Так что поблагодарим «Шахтер» за первый тайм, и воспримем второй как печальную неизбежность. Он уважать себя заставил, но дольше выдюжить не смог. Прочее – суета, выдача желаемого за действительное. А футбол мне тоже понравился. Правда, нашей в том заслуги – процентов на двадцать, если с натяжкой.

Автор — Игорь Юрич, Sport.ua

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 27.09.2017 12:20
    +2
    да, все верно, к сожалению и радует в этом все только счет)
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 27.09.2017 12:23
    0
    Не часто я згоден з автором, але тут саме цей випадок.
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 27.09.2017 12:25
    -1
    А чем ты лучше Вацка? Горе эксперты!
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 27.09.2017 12:29
    0
    Да и динамо там не бежит а ели ползет!
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    WADO 1976
    online
      WADO 1976, 27.09.2017 12:30
    -1
    Согласен с автором во многом ,но не в «деточка, а вам не кажется, что ваше место возле «Динамо» !

    Только выход из группы ЛЧ автоматически принесет в казну Шахтера около 6 лямов Евро ! За все матчи в ЛЕ столько не заработаешь! А весной мы одинаково плохо играем и там и там ,опыт Сельты тому доказательство ! Можно вылететь и там и там ,только из ЛЧ с баблом и высоко поднятой головой ,а из ЛЕ - с позором ! Оставим ЛЕ для Динамо ,им не привыкать . А бороться за плей офф можно !
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    Preobrazhenskiy
    online
      Preobrazhenskiy, 27.09.2017 12:32
    -1
    WADO 1976, 27.09.2017 12:30
    Согласен с автором во многом ,но не в «деточка, а вам не кажется, что ваше место возле «Динамо» ! Только выход из группы ЛЧ автоматически принесет в казну Шахтера около 6 лямов Евро ! За все матчи в ЛЕ столько не заработаешь! А весной мы одинаково плохо играем и там и там ,опыт Сельты тому доказательство ! Можно вылететь и там и там ,только из ЛЧ с баблом и высоко поднятой головой ,а из ЛЕ - с позором ! Оставим ЛЕ для Динамо ,им не привыкать . А бороться за плей офф можно !

    7:0 это высоко поднятая голова?
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    Tyigena
    online
    Tyigena, 27.09.2017 12:34
    -4
    "Да шут с ними, с пеналями! Пища для убогих, на самом деле – если оглянуться на ход игры."---ну все понятно один срулич Д’Артаньян,остальные "убогие" и кушают нето,что барин срулич хавает!пля!это же надо быть таким убогим ,как этот срулич!
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    Tyigena
    online
    Tyigena, 27.09.2017 12:35
    -4
    WADO 1976, 27.09.2017 12:30
    Согласен с автором во многом ,но не в «деточка, а вам не кажется, что ваше место возле «Динамо» ! Только выход из группы ЛЧ автоматически принесет в казну Шахтера около 6 лямов Евро ! За все матчи в ЛЕ столько не заработаешь! А весной мы одинаково плохо играем и там и там ,опыт Сельты тому доказательство ! Можно вылететь и там и там ,только из ЛЧ с баблом и высоко поднятой головой ,а из ЛЕ - с позором ! Оставим ЛЕ для Динамо ,им не привыкать . А бороться за плей офф можно !
    ты опездл зуб свой готовь!какой?тебе выбирать!
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    Neirobi
    online
      Neirobi, 27.09.2017 12:38
    -1
    Я так понимаю Юрич все деньги поставил на победу МС? Нет? Ну так пусть помолчит тогда про где чьё место. Футбол смотрят не для того чтоб счет узнать. И шанс всегда есть. И играть всегда лучше с сильнейшими, а если нет то тогда можно вообще из ЧУ никуда не выходить, все равно же до финала не дойти, а если дойти то там опять "Севилья"))) Короче жизнь - тлен и мы все умрем.
    P.S. Болеем на за "Зарю" в четверг и плевать на шансы.
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    kostyanayanoga
    online
      kostyanayanoga, 27.09.2017 12:39
    0
    Так что, «деточка, а вам не кажется, что ваше место возле «Динамо» - то есть, в Лиге Европы****************************************************
    Не кажется! По крайней мере пока в Л.Ч играют команды уровня того же Феенорда ,АПОЕЛа или Марибора.
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    vipfishman
    online
      vipfishman, 27.09.2017 12:39
    +1
    Preobrazhenskiy, 27.09.2017 12:32
    WADO 1976, 27.09.2017 12:30
    Согласен с автором во многом ,но не в «деточка, а вам не кажется, что ваше место возле «Динамо» ! Только выход из группы ЛЧ автоматически принесет в казну Шахтера около 6 лямов Евро ! За все матчи в ЛЕ столько не заработаешь! А весной мы одинаково плохо играем и там и там ,опыт Сельты тому доказательство ! Можно вылететь и там и там ,только из ЛЧ с баблом и высоко поднятой головой ,а из ЛЕ - с позором ! Оставим ЛЕ для Динамо ,им не привыкать . А бороться за плей офф можно !

    7:0 это высоко поднятая голова?
    Ну конечно !!! Это не просто высоко поднятая голова - это ещё и широко открытый рот и судорожное сглатывание )))
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