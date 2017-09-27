Милош НИНКОВИЧ: «Динамо на руку отсутствие болельщиков Партизана»

Сербский полузащитник Милош Нинкович провел в «Динамо» около девяти лет. Он является воспитанником сербских «Чукаричек», а также выступал за белградскую «Црвену Звезду». Сейчас он играет в Австралии за местный клуб «Сидней». Перед выездным поединком «Динамо» против белградского «Партизана» мы связались с Милошем и попросили его рассказать о сопернике, а также о жизни на другом континенте:

- Привет, Украина, слышно хорошо! У нас разница во времени 7 часов, я только что закончил тренировку. Австралия – хорошая страна, нам с женой Деяной и двумя дочками здесь нравится. Очень далеко, конечно, но погода почти всегда хорошая, и город очень красивый.

- Получается следить за «Динамо» и украинским чемпионатом?

- Конечно! На телефоне у меня есть приложение, где читаю все новости о клубе, я же в «Динамо» провел 9 лет! У меня в Киеве дочка родилась, поэтому, естественно, слежу за новостями из Киева и Украины, в целом, не только спортивными. Знаю, что были определенные проблемы, надеюсь, скоро ситуация наладится. И, конечно, болею за «Динамо»!

- Собираетесь смотреть матч «Партизан» - «Динамо»?

- Наверное, только второй тайм, потому что игра начинается в 5.05 утра по нашему времени. Но, как только проснусь, посмотрю, сколько успею.

- Что можете рассказать о «Партизане»? Чего следует опасаться «Динамо»?

- О «Црвене Звезде» я бы мог больше рассказать (улыбается). Очень хорошо, что матч пройдет без зрителей, потому что сербские болельщики – это, как 12-й игрок для своей команды, так что «Динамо» их отсутствие сыграет на руку. Понятно, что всем футболистам нравится играть при полном стадионе, но при пустом гостям будет легче.

Скажу, что «Партизан» в последнее время немного изменил свой состав. В прошлом году у них был очень хороший бразилец Роналдо, который сейчас играет в Саудовской Аравии. Зоран Тошич, который много лет играл в ЦСКА, сейчас травмирован и, наверное, не будет играть. Зато будет в составе физически сильный камерунский нападающий Тавамба. Можно сказать, что он может в одиночку решить исход матча, от него многое зависит в игре «Партизана». Это атлетичный футболист, на которого стоит обратить особенное внимание. Но, думаю, опытные Хачериди и Вида смогут его нейтрализовать.

- Наверняка, дома белградцы постараются играть первым номером?

- Да, я тоже так думаю, поскольку их тренер Мирослав Джукич – очень хороший, опытный специалист. Первый матч группового этапа с «Янг Бойз» они сыграли вничью 1:1 – это прекрасный результат для них. Наверняка, хозяева рассчитывают на то, что смогут выйти из этой группы. Но «Динамо», безусловно, фаворит этого квартета. У всех остальных же команд, считаю, шансы одинаковые. Конечно, «Партизан» попытается взять три очка дома, поскольку знают, что в Киеве им придется очень тяжело. На ничью они точно играть не будут.

- А что, в целом, стоит посмотреть в Белграде, где побывать?

- В эти дни должна быть хорошая погода, поэтому я порекомендовал бы побывать в Калемегдане – это большой парк рядом с белградской крепостью, там очень красиво. Мужчинам посоветовал бы попробовать ракию – это местный алкогольный напиток, очень крепкий, но хорошо согревает в холодную погоду (улыбается). Еще у нас есть вкусный сыр Каймак. А еще я бы рекомендовал попробовать бурек с йогуртом – это традиционный сербский завтрак. Он, конечно, очень питательный, но один раз скушать можно (улыбается).