Криштиану РОНАЛДУ: «Эта победа позволила Реалу переписать историю»

Этот стадион «Реал» тщетно пытался покорить шесть раз. Во вторник крепость по имени «BVB-Штадион» все же пала. После финального свистка улыбка не сходила с лица Криштиану Роналду, для которого матч стал 150-м в еврокубках и 400-м за «Реал».

«Эта игра была вызовом для нас и нашего тренерского штаба. Победа позволяла нам переписать историю, - сказал португалец. - «Реал» никогда прежде не побеждал на этой арене, и здорово, что это произошло. Мы провели хороший матч, забили три гола. Легко не было, мы впервые взяли здесь верх».

«Королевский клуб» успеха добился стильно. «Боруссия», которая исповедует атакующий стиль и высоко выстраивает защитников, в заключительную треть матча была вынуждена отойти назад, уж больно классно «Реал» контратаковал. Гости вполне могли забить и больше.

Роналду не скупился на комплименты соперникам, прекрасно выступающим в бундеслиге в этом сезоне, хотя в Лиге чемпионов и потерпевшим уже второе кряду поражение со счетом 1:3. «Думаю, это невероятная команда. Она очень молодая, но одна из лучших в турнире, на мой взгляд», - отметил португалец.

Дубль Роналду, который отличился после прекрасного мяча Гарета Бейла в начале встречи, позволил ему увеличить свой актив до 112 голов в 150 еврокубковых матчах. А в воротах соперников из Германии он расписался уже 25 раз.

«Я всегда люблю играть против классных команд в больших матчах, - подчеркнул он. - Я рад, что забил уже 25 голов в матчах с немецкими клубами. Забивать в таком турнире - просто великолепно. Я очень рад и благодарен команде, что смог сделать свою работу сегодня».

Роналду отмел все разговоры о том, что «Реал» тяжело входит в сезон: «Мы на ходу сейчас. Мы любим Лигу чемпионов. Мы чемпионы и хотим выиграть этот турнир снова».

«Мы знали, что будет трудно. Сейчас же на пару с «Тоттенхэмом» мы возглавляем группу [набрав шесть очков]. Думаю, у нас есть все шансы снова победить, хотя путь будет долгим. Скрещиваем пальцы», - добавил Роналду. - Сегодня был вечер «Реала». Можно добавить, что это был и вечер Криштиану Роналду.