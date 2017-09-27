Леонид БУРЯК: «Шахтер удивил и произвел впечатление»

Впечатлением от матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Шахтер» (2:0) поделился заслуженный тренер Украины Леонид Буряк.

— Леонид Иосифович, что скажете о дебюте этого поединка — кто кого удивил?

— Шахтер удивил и произвел впечатление, а вот Манчестер Сити выглядел не совсем убедительно. К горнякам по обороне своих ворот и самоотдаче в первом тайме вопросов не было — они сыграли качественно.

— Если конкретизировать, то что удалось Шахтеру до перерыва?

— Гости ни в чем не уступили хозяевам поля, грамотно вели контригру. Но был и большой минус у горняков — они не создали моменты у чужих ворот. Лучше бы мы обсуждали реализацию Шахтера — плохую или хорошую, неважно, но после этого матча обсуждать нечего, ведь голевых эпизодов подопечные Паулу Фонсеки не создали. Хотя, надо отдать им должное, сражались они до конца. Напряжение не спадало до самого финального свистка.

— Гол Кевина Де Брюйне оказался своевременным для Манчестер Сити?

— Очень. Кевин продемонстрировал великолепное индивидуальное мастерство. Учитывая тот факт, что неудачно в целом сыграл Агуэро и выпал из игры Давид Сильва, Де Брюйне вовремя взял на себя роль лидера. Кстати, замечу, Сильву я таким еще не видел…

— Что дал Манчестер Сити выход Стерлинга?

— Стерлинг — это скорость! К тому времени Шахтер был уже уставшим и появление на поле такого футболиста, безусловно, дало преимущество хозяевам поля. Он ведь и гол забил. Замена Давида Сильвы, повторюсь, напрашивалась.