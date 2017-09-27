Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Шахтер очень недооценивают в Европе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился впечатлениями о победе над «Шахтером» в Лиге чемпионов (2:0).
«Шахтер» - чрезвычайно хорошо организованная команда. Это отлично подготовленная технически команда, которую очень недооценивают в Европе. Первый тайм получился сложным. У обеих команд были моменты, но немного. Вторая половина оказалась для нас гораздо лучше. Мы играли организованно и создавали моменты. Пускай в последние 20 минут мы могли забить еще гол или два, мы довольны даже победой со счетом 2:0 и тем, что сохранили свои ворота на замке», — считает де Брюйне.
Источник — УЕФА
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