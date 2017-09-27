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Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Шахтер очень недооценивают в Европе»

Хавбек «Манчестер Сити» высоко оценил игру донецкого клуба

  • 27.09.2017 11:28
  • 1228 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Кевин де Брюйне
© Getty Images. Кевин де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился впечатлениями о победе над «Шахтером» в Лиге чемпионов (2:0).

«Шахтер» - чрезвычайно хорошо организованная команда. Это отлично подготовленная технически команда, которую очень недооценивают в Европе. Первый тайм получился сложным. У обеих команд были моменты, но немного. Вторая половина оказалась для нас гораздо лучше. Мы играли организованно и создавали моменты. Пускай в последние 20 минут мы могли забить еще гол или два, мы довольны даже победой со счетом 2:0 и тем, что сохранили свои ворота на замке», — считает де Брюйне.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    Preobrazhenskiy
    online
      Preobrazhenskiy, 27.09.2017 12:28
    -1
    Ну и как ее дооценить, приписывать не забитые мячи, а проигранные поединки считать выигранными?
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