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Киевское Динамо отправилось в Белград без Мбокани

Конголезец испытывает проблемы со здоровьем

  • 27.09.2017 11:16
  • 2531 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

27 сентября из главных воздушных ворот нашей страны, международного аэропорта «Борисполь», делегация киевского «Динамо» отправилась в Сербию на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы против местного «Партизана».

Самолет с командой, тренерами и официальными представителями ориентировочно через два часа приземлится в международном аэропорту «Никола Тесла Белград».

На матч с «Партизаном» тренерский штаб «Динамо» взял 22 футболиста, из которых 18 попадут в заявку на поединок.

Вратари: Коваль, Рудько, Бущан.

Защитники: Хачериди, Вида, Морозюк, Пантич, Кадар, Пиварич, Кендзера.

Полузащитники: Гусев, Гармаш, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Цыганков, Корзун, Гонсалес, Вантух.

Нападающие: Мораес, Беседин, Кравец.

Отметим, что в Киеве остался Мбокани, который имеет небольшие проблемы со здоровьем.

Также обращает на себя внимание присутствие в динамовской делегации 19-летнего полузащитника молодежной команды Романа Вантуха. В нынешнем сезоне Роман провел в молодежном первенстве 8 матчей и забил 1 мяч.

По прибытии в Белград, получив багаж и пересев в автобус, «бело-синие» отправятся в центр города, где разместятся в пятизвездочном отеле «Hyatt Regency Hotel», расположенном в новой части столицы, между аэропортом и старым городом. Отель относится к всемирно известной сети. На ближайшие дни остановятся здесь и динамовцы.

В 18:30 по местному времени (19.30 по киевскому) главный тренер динамовцев Александр Хацкевич и один из игроков команды ответят на вопросы журналистов в рамках регламентной пресс-конференции.

В 19:00 (20:00 по Киеву) запланирована тренировка на поле стадиона «Партизана», во время которого наша команда испытает газон, где за сутки состоится игра «Партизан» (Белград, Сербия) - «Динамо» (Киев, Украина). Напомним, что поединок пройдет без зрителей из-за дисквалификации домашней арены «Партизана» за неподобающее поведение болельщиков. 

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 27.09.2017 11:26
    +5
    Неприятная потеря, но хоть другие напы поиграют немного.
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    stopor2016
    online
    stopor2016, 27.09.2017 11:30
    +9
    Лужный перестарался после Вереса?
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    zirkaa
      zirkaa, 27.09.2017 11:33
    +7
    Перед матчами сборной нужно что бы практику получили Кравец и Беседин
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    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 27.09.2017 11:37
    -5
    Опять без зрителей, им же очень тяжело играть без них)
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    alegofich
    online
    alegofich, 27.09.2017 11:52
    +6
    Победы Динамо! (болельщик Шахтаря)
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    yasher
      yasher, 27.09.2017 11:56
    +2
    Мбо в последней игре уже играл "через немогу". Скорейшей поправки.
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    pulse240
    online
    pulse240, 27.09.2017 12:16
    +3
    В свете решающих матчей сборных, это хорошая новость. Кравцу и Беседину как никогда нужна игровая практика.
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    baranbaranovich
      baranbaranovich, 27.09.2017 12:16
    -5
    Партизаны напартизанят Динамовцам 3:1
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