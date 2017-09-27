Киевское Динамо отправилось в Белград без Мбокани

27 сентября из главных воздушных ворот нашей страны, международного аэропорта «Борисполь», делегация киевского «Динамо» отправилась в Сербию на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы против местного «Партизана».
Самолет с командой, тренерами и официальными представителями ориентировочно через два часа приземлится в международном аэропорту «Никола Тесла Белград».
На матч с «Партизаном» тренерский штаб «Динамо» взял 22 футболиста, из которых 18 попадут в заявку на поединок.
Вратари: Коваль, Рудько, Бущан.
Защитники: Хачериди, Вида, Морозюк, Пантич, Кадар, Пиварич, Кендзера.
Полузащитники: Гусев, Гармаш, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Цыганков, Корзун, Гонсалес, Вантух.
Нападающие: Мораес, Беседин, Кравец.
Отметим, что в Киеве остался Мбокани, который имеет небольшие проблемы со здоровьем.
Также обращает на себя внимание присутствие в динамовской делегации 19-летнего полузащитника молодежной команды Романа Вантуха. В нынешнем сезоне Роман провел в молодежном первенстве 8 матчей и забил 1 мяч.
По прибытии в Белград, получив багаж и пересев в автобус, «бело-синие» отправятся в центр города, где разместятся в пятизвездочном отеле «Hyatt Regency Hotel», расположенном в новой части столицы, между аэропортом и старым городом. Отель относится к всемирно известной сети. На ближайшие дни остановятся здесь и динамовцы.
В 18:30 по местному времени (19.30 по киевскому) главный тренер динамовцев Александр Хацкевич и один из игроков команды ответят на вопросы журналистов в рамках регламентной пресс-конференции.
В 19:00 (20:00 по Киеву) запланирована тренировка на поле стадиона «Партизана», во время которого наша команда испытает газон, где за сутки состоится игра «Партизан» (Белград, Сербия) - «Динамо» (Киев, Украина). Напомним, что поединок пройдет без зрителей из-за дисквалификации домашней арены «Партизана» за неподобающее поведение болельщиков.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.