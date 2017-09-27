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Иван ПЕТРЯК: «Много потратили сил на оборону»

Игрок «Шахтера» рассказал о противостоянии с «Манчестер Сити»

  • 27.09.2017 11:06
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Футболист «Шахтера» Иван Петряк вышел на замену в матче с «Манчестер Сити» (0:2).

- С какими чувствами выходил на поле?
- Хотел помочь команде, тяжелая игра была. Ребята уже устали, надо было освежить. Пропустили еще один гол, но считаю, что команда показала себя хорошо, особенно в первом тайме. У нас были моменты, там в руку мяч попал. 100% пенальти.

«Манчестер Сити» выше рангом, поэтому, наверное, судья так решил. Ничего страшного, мы работаем дальше, - заверил Петряк.

- Сколько нужно набрать с «Фейеноордом»?
- Не хочу загадывать наперед. Сначала надо переключиться на чемпионат, он же на первом месте. Только потом будем думать о «Фейеноорде». Надо настраиваться на победу в первом матче на выезде.

- Контраст ЛЧ с чемпионатом ощущается?
- Конечно. В первую очередь, количеством болельщиков - у нас столько не придет и на «Барселону» с МЮ. Тут люди любят футбол, поддержка сумасшедшая, ходят как в театр.

Я бы не сказал, что переключаться тяжело. Все мы профессионалы. Три дня назад играли в Кропивницком, теперь в Манчестере, потом с «Карпатами». Надо быстро перестраиваться.

- Чего не хватило в атаке?
- Много потратили сил на оборону. Пытались играть компактно, закрывать «Сити» зоны. В принципе, получалось. Где-то не хватало физической силы, это мое личное мнение. Но команда сыграла хорошо.

- Заполненный «Этихад» давил?
- Передавалась уверенность от тренеров. Видел, как ребята настраивались. Когда видишь, что ребята могут подстраховать, успокаиваешься. Все ошибаются, это нормально.

Источник — terrikon.com

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