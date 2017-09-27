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Виктор ГОНЧАРЕНКО: «Нынешний МЮ — сильнейший после эпохи Фергюсона»

Наставник ЦСКА поделился ожиданиями от матча с английским клубом

  • 27.09.2017 10:54
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ФК ЦСКА Москва. Виктор Гончаренко
© ФК ЦСКА Москва. Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«После эпохи сэра Алекса Фергюсона нынешняя команда «МЮ» - сильнейшая. Но нисколько не сомневаюсь, что у нас достаточно опыта и класса. Задача - найти слабые места у соперника, чтобы надавить на них. Знаю, завтра на стадионе будет прекрасная атмосфера и горячая поддержка. Команда будет сверхмотивирована. Нам надо искать свои шансы, и тогда, думаю, многое получится. Что касается Фернандеса, он боец, мы это знаем. Если есть даже минимальный шанс, Марио им воспользуется. Вероятность, что он сыграет, очень высока», — считает Гончаренко.

Источник — УЕФА

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