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Диего Коста согласовал условия перехода в Атлетико

Испанский форвард станет игроком мадридского клуба 1 января

  • 27.09.2017 10:44
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ФК Челси. Диего Коста
© ФК Челси. Диего Коста

Диего Коста во вторник, 26 сентября, согласовал условия перехода в мадридский «Атлетико». Его трансфер в испанский клуб состоится 1-го января 2018 года.

Нападающий покидает «Бридж», дважды став чемпионом АПЛ и завоевав Кубок Лиги. Он возвращается в клуб, откуда пришел три года назад.

За это время Диего Коста провел за «синих» 120 матчей и забил 59 голов, став лучшим бомбардиром в каждом своем сезоне в «Челси». 

Девять голов в первых семи матчах чемпионата в сезоне 2014/15, в том числе хет-трик в матче с «Суонси», подарили ему самое лучшее начало карьеры в «Челси», о котором можно только мечтать, и позже он забил 21 мяч во всех турнирах на пути к первому за пять лет чемпионству.

Он внес свой вклад в финале Кубка Лиги — мяч после его удара попал в сетку благодаря рикошету и принес команде победу 2:0 над «шпорами».

Его второй сезон в клубе был не очень радостным, как был он безрадостным для всей команды, но после дубля в Боксин дэй в ворота «Уотфорда» Диего забил еще 10 голов во второй половине сезона. Самым ярким моментом стал удар с лету, который принес нам очки в матче с «Арсеналом». Он также забивал в матчах с «МЮ» и «ПСЖ». Он вывел на удар Эдена Азара, когда тот блестяще сравнял счет, сделав его 2:2, в матче с «Тоттенхэмом» и решил судьбу титула в пользу «Лестера».

20 голов Диего Косты в чемпионате во многом способствовали тому, что «Челси» стал чемпионом в прошлом сезоне, поскольку на протяжении всего сезона он возглавлял линию нападения.

Он стал Лучшим игроком месяца в АПЛ в ноябре, сначала забив в матче с «Эвертоном» (5:0) и записав на свой счет единственный гол в игре с «Мидлсбро», а затем забил еще четыре мяча в предрождественский период, в том числе победные голы в ворота «ВБА» и «Кристал Пэлас».

В концовке сезона два его гола во втором тайме помогли «синим» обыграть «Саутгемптон» 4:2. Он открыл счет в победе над «Мидлсбро» со счетом 3:0, сделав чемпионство еще реальнее.

Последняя игра Диего состоялась на «Уэмбли» в мае, когда он забил в ворота «Арсенала» в проигранном «канонирам» финале Кубка Англии.

Источник — ФК Челси

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