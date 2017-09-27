Руслан МАЛИНОВСКИЙ: Перед игрой просил нападающих заработать стандарт

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский открыл счет забитым мячам в Генке в текущем сезоне



В минувшем туре полузащитник сборной Украины Руслан МАЛИНОВСКИЙ забил свой первый в текущем сезоне гол, но его Генку это не помогло. Команда не смогла одержать победу на своем поле и по-прежнему находится в нижней части турнирной таблицы…



— Руслан, почему Генку никак не удается поймать победный ритм в этом чемпионате?

— Да мы сами не знаем ответа на этот вопрос. Понимаем, что стартовали плохо, наши болельщики уже недовольны. Проиграли дерби Сент-Трюйдену, теперь не смогли победить дома Остенде. Первые таймы проводим хорошо, имеем полное преимущество, а потом в перерыве команду будто подменяют.



— Может, вам не хватает физики?

— Да вроде нормально мы готовы — не в этом дело. Просто не получается правильно распорядиться моментами. До ворот доходим, а последнего действия не хватает.



— Это как у сборной в Исландии?

— Да не совсем. В Рейкьявике нашу игру сломал арбитр. Меня никто не разубедит в том, что на Андрее Пятове был фол — двухсотпроцентное нарушение правил! После этого нам нужно было раскрываться, а для исландцев такой футбол — родная стихия. Был бы счет 0:0, мы бы действовали так же компактно, как и в первом тайме, когда у хозяев был, по сути, только один момент.



— Но у вас моментов тоже было немного. Согласен?

— В первом тайме были, а после перерыва противник закрылся. Там, в Исландии, ни у кого много моментов не бывает. У островитян вся команда хорошо играет головой, грузить мяч в штрафную площадь смысла не было, мы пытались его разыгрывать.

«Упал бы мяч раньше — были бы у вратаря проблемы»



— Почему на этот раз в сборной ты не подавал угловые?

— Такой была установка тренеров. С правой стороны корнеры выполнял Женя Коноплянка, с левой — Андрей Ярмоленко. Передо мной стояла задача подавать штрафные. Один раз удалось пробить, но чуть не рассчитал удар. Вот если бы мяч упал перед вратарем, думаю, у него были бы проблемы.



— В последнем матче ты забил как раз со штрафного. В Генке все стандарты по-прежнему твои?

— Так у нас их немного! Это был первый такой стандарт по центру за восемь туров. Перед игрой я даже просил нападающих: «Заработайте хоть один штрафной» (улыбается).



— В следующем туре вы едете в гости к Эйпену. В поединке с предпоследней на данный момент командой лиги удастся прервать свою неудачную серию?

— Ты правильно сказал — предпоследней командой на данный момент. В Бельгии настолько ровный чемпионат, что каждый может обыграть каждого. Посмотри — даже Гент сейчас буксует. Впрочем, нам нужно побеждать. Хочется приехать в сборную в хорошем настроении.