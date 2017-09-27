Эммерсон получил новый вызов в сборную Конго

В офис донецкого «Олимпика» поступил факс из Федерации футбола Конго с приглашением в национальную сборную этой страны для центрального защитника дончан Эммерсона. Футболист должен прибыть в расположение своей сборной 2 октября и начать подготовку к выездному матчу отборочного турнира ЧМ-2018 против Египта.

В сентябре Эммерсон успел дебютировать в составе конголезской сборной, отметившись голом в ворота сборной Ганы.