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Эммерсон получил новый вызов в сборную Конго

Футболист «Олимпика» сможет принять участие в поединке против Египта

  • 27.09.2017 10:36
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Метки
ФК Олимпик. Эммерсон
© ФК Олимпик. Эммерсон

В офис донецкого «Олимпика» поступил факс из Федерации футбола Конго с приглашением в национальную сборную этой страны для центрального защитника дончан Эммерсона. Футболист должен прибыть в расположение своей сборной 2 октября и начать подготовку к выездному матчу отборочного турнира ЧМ-2018 против Египта.

В сентябре Эммерсон успел дебютировать в составе конголезской сборной, отметившись голом в ворота сборной Ганы.

Источник — ФК Олимпик

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