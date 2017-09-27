Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Хорошо, что о нас думают, как об аутсайдерах»

Полузащитник «Зари» Александр Андриевский пообщался с корреспондентом пресс-службы перед вылетом команды в Испанию на матч Лиги Европы против «Атлетика».

- Первый дебютный матч у нас уже был. Теперь нам предстоит сыграть в Испании против «Атлетика». Ждем этой игры.

- Кто-то считает, что лидер группы – «Атлетик», кто-то говорит, что «Герта». Что на этот счет скажешь ты?

- Я думаю, что это «Герта». В первом матче между «Атлетиком» и «Гертой» немцы играли лучше. У них было больше шансов победить.

- На что акцентировали внимание при подготовке к игре с «Атлетиком»?

- «Атлетик» - команда, которая хорошо атакует и слажено обороняется. Это середняк чемпионата Испании, что говорит о силе соперника.

- Насколько сложно в моральном плане будет играть при полных трибунах?

- Сейчас сложно сказать с уверенностью, но, думаю, мандраж будет.

- «Атлетик» специфическая команда, в которой играют только собственные воспитанники. Как тебе такой подход и следил ли за командой когда-то?

- Конечно, следил. Многие футболисты ушли в великие клубы после того, как команда вышла в финал Лиги Европы в сезоне 2011/2012. Мне очень нравится, что у них играют только свои воспитанники. Это грамотный подход. «Атлетик» заслуживает уважения.

- Сейчас у нас плотный график и игры идут через два дня на третий…

- Игру с «Ворсклой» я пропустил. Было время перевести дух. А в общем же, считаю, что лучше играть в таком графике, чем тренироваться.

- Для тебя Лига Европы – это новый турнир, в котором раньше ты не играл Какие чувства испытываешь?

- Чувства всегда незабываемые. Любой футболист хочет сыграть против хороших европейских клубов. Я не исключение.

- Многие говорят, что «Заря» является аутсайдером перед завтрашней игрой…

- Вполне возможно, что для нас хорош тот факт, что многие думают, что мы аутсайдеры. Нужно выйти на поле без нервов, ничего не бояться и проявить себя.