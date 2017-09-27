Заря отправилась в Бильбао без Любеновича, Приймы и Иури

Сегодня в 9 утра самолёт с делегацией луганской «Зари» на борту взял курс на испанский город Бильбао, где уже в четверг в 20.00 проведёт матч второго тура группового этапа Лиги Европы и встретится с футбольным клубом «Атлетик».
Перелёт до Испании длительный, поэтому после прилёта у футболистов будет не так много времени для отдыха, а затем наступит время предматчевых активностей. В 19.30 по Киеву начнётся пресс-конференция главного тренера команды Юрия Вернидуба и защитника Артёма Сухоцкого. А в 20 часов стартует предматчевая тренировка «чёрно-белых» первые 15 минут которой будут открыты для медиа. При наличии качественного Интернет покрытия мы обязательно покажем самые интересные моменты в нашем Instagram.
Следующих футболистов Юрий Вернидуб взял в Испанию: Максим Лунёв, Руслан Бабенко, Александр Андриевский, Артём Гордиенко, Евгений Опанасенко, Никита Каменюка, Артём Громов, Олег Чуваев, Владислав Кабаев, Игорь Харатин, Александр Караваев, Дмитрий Гречишкин, Артём Сухоцкий, Алексей Шевченко, Вячеслав Чечер, Андрей Лунин, Владислав Кочергин, Александр Сваток, Силас, Леонидас.
Как видим, в списке нет Желько Любеновича, который не попал в заявку на игру. Отсутствуют и тренирующиеся по индивидуальному графику Василий Прийма и Иури.
Источник — ФК Заря
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