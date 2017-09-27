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Андрей ПЯТОВ: «Я знал, как Агуэро бьет пенальти»

Вратарь «Шахтера» - о матче против «Манчестер Сити»

  • 27.09.2017 09:28
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  • 1 комментария
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shakhtar.com. Андрей Пятов
© shakhtar.com. Андрей Пятов

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов поделился впечатлениями от матча с «Манчестер Сити».

«Были готовы к такому тяжелому противостоянию. До пропущенного гола неплохо удавалось сдерживать натиск соперника, было несколько моментов у нас. Гол де Брюйне немного надломил команду. Мы пытались контролировать мяч, хотели заставить англичан смещаться ближе к нашим воротам, чтобы потом проникающими передачами выходить атаку. Если бы забили в первом тайме, была бы совсем другая игра. Я знал, как Агуэро исполнит пенальти. Спасибо тренеру, он отлично подготовил меня».

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 27.09.2017 09:31
    +1
    даже палка раз в год стреляет) вот и ты Андрюха взял пеналь, для нас это как праздник)
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