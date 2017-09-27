Богдан БУТКО: «Трудно находиться 90 минут в обороне»

Нагадаю, що динамо грало з мс в плей-офф лч і стільки моментів у мс не було, та і небезпеки кияни...

Дядя Петя, ты дурак?

счет по игре! МанСити затратил,столько сил и энергии,сколько надо было по факту! и не надо впадат...

Динамафаны, смелее! или вам по душе победа над Шкракабяками?