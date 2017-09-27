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Богдан БУТКО: «Трудно находиться 90 минут в обороне»

Защитник «Шахтера» - о матче против «Манчестер Сити»

  • 27.09.2017 09:14
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ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко прокомментировал матч против «Манчестер Сити»

«Трудно находиться 90 минут в обороне. В первом тайме мы неплохо двигались, а после перерыва видно было, что физически подсели. На мой взгляд, пенальти в нашу сторону не было, футболист прокидывал мяч от ворот. Но судья решил назначить одиннадцатиметровый. Тем не менее, играя против такого клуба, мы все получили колоссальный опыт. Это мой дебют в Лиге чемпионов, эмоции просто переполняют сейчас! Впереди два поединка с «Фейеноордом» – постараемся взять максимум очков».

Источник — ФК Шахтер

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