Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФИФА определится с наказанием для Алли не позднее четверга

Полузащтник «Тоттенхэма» ждет вердикт за показанный средний палец

  • 27.09.2017 08:31
  • 659 просмотров
  • 0 комментария
Метки
joe.co.uk
© joe.co.uk

На этой неделе ФИФА определится, наказывать ли полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли за неприличный жест по отношению к своему партнеру по сборной Англии Кайлу Уолкеру.Напомним, в начале сентября во время победного для англичан матча против Словакии (2:1) в рамках отбора к Чемпионату Мира 2018 года Алли показал средний палец — как сперва показалось, арбитру, однако Деле быстро заверил, что его жест был обращен к Уолкеру.

В данный момент ФИФА завершает дисциплинарное разбирательство в отношении Алли, что грозит вылиться в дисквалификацию ключевого для англичан игрока не только на остаток отборочного цикла, но и на начало финальной стадии ЧМ-2018 в России.

В попытке сгладить инцидент Алли на пару с Уолкером даже написал объяснительную в ФИФА, и в ближайшие пару дней в этом деле будет поставлена точка.

Как сообщает Sky Sports, во вторник официальный представитель ФИФА подтвердил, что 27 или 28 сентября дисциплинарный комитет подведет итоги расследования и вынесет свое решение в отношении Алли.

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.