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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Пенальти у ворот соперника был стопроцентный»

Хавбек «Шахтера» - о матче против «Манчестер Сити»

  • 27.09.2017 08:23
  • 958 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал матч против «Манчестер Сити»:

«Мы хотели действовать компактно и не давали разыгрывать мяч в середине поля. В первом тайме это выходило. Исход встречи решил гол де Брюйне на 48-й минуте. Пропустили сразу после перерыва, поэтому стало тяжело: нужно было раскрываться и рисковать, отсюда большее количество моментов у «Манчестер Сити». Пенальти в нашу сторону был спорным, а у ворот соперника – стопроцентный. На судьях сказался фактор гранда, а мы к этому уже привыкли, если вспомнить матчи с «Реалом» или «Баварией». Однако провели хороший поединок, играли в футбол, а не отбивались. Уходя с поля, каждый из нас может сказать: сделали все, чтобы проявить себя достойно и ехать домой с высоко поднятой головой. Очень важны два стыковых матча с «Фейеноордом». Они будут еще сложнее. Если сейчас нас могли где-то недооценивать, то здесь предстоит равное по силам противостояние, и в нем нужно будет показывать мастерство».

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    stopor2016
    stopor2016, 27.09.2017 08:35
    +3
    Ну был , так теперь что - три дня не обедать ? И в ворота Вереса был , но Динамо его не било.
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    zirkaa
      zirkaa, 27.09.2017 08:58
    +2
    Комментатор веселый был. Скулил, что была игра рукой в штрафной МС, а когда после этого судья не поставил два пенальти в ворота шахтера, тупо промолчал
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