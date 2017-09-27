Тарас СТЕПАНЕНКО: «Пенальти у ворот соперника был стопроцентный»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал матч против «Манчестер Сити»:
«Мы хотели действовать компактно и не давали разыгрывать мяч в середине поля. В первом тайме это выходило. Исход встречи решил гол де Брюйне на 48-й минуте. Пропустили сразу после перерыва, поэтому стало тяжело: нужно было раскрываться и рисковать, отсюда большее количество моментов у «Манчестер Сити». Пенальти в нашу сторону был спорным, а у ворот соперника – стопроцентный. На судьях сказался фактор гранда, а мы к этому уже привыкли, если вспомнить матчи с «Реалом» или «Баварией». Однако провели хороший поединок, играли в футбол, а не отбивались. Уходя с поля, каждый из нас может сказать: сделали все, чтобы проявить себя достойно и ехать домой с высоко поднятой головой. Очень важны два стыковых матча с «Фейеноордом». Они будут еще сложнее. Если сейчас нас могли где-то недооценивать, то здесь предстоит равное по силам противостояние, и в нем нужно будет показывать мастерство».
Источник — ФК Шахтер
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