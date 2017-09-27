Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сегодня состоится жеребьевка Кубка Украины

В борьбу вступают сильнейшие клубы УПЛ

  • 27.09.2017 07:40
  • 233 просмотров
  • 1 комментария
Метки

Сегодня в Доме футбола состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. В борьбу вступают сильнейшие представители УПЛ.

На этой стадии противостояние состоит из одного матча. Базовая дата – 25 октября.

Список участников 1/8 финала:

«Динамо» Киев
«Шахтер» Донецк
«Олимпик» Донецк
«Заря» Луганск
ФК «Александрия»
«Черноморец» Одесса
«Ворскла» Полтава
«Сталь» Каменское
ФК «Мариуполь»
«Верес» Ровно
«Арсенал-Киев»
«Десна» Чернигов
«Прикарпатье» Ивано-Франковск
«Днепр-1» Днепр
ФК «Львов»
«Таврия-Симферополь»

Начало жеребьевки в 12:00.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Тенетов Артём
    online
      Тенетов Артём, 27.09.2017 08:01
    0
    Я вообще не могу понять что происходит с кубком. Кто тут "знающий" скажите в каких странах лидеры прошлого сезона входят в турнир уже на решающих стадиях? Как тут 1\8 уже. Почему в кубке условия не равные для всех? Разве не было нытья по поводу маленького количества матчей?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.