Сегодня состоится жеребьевка Кубка Украины

Сегодня в Доме футбола состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. В борьбу вступают сильнейшие представители УПЛ.
На этой стадии противостояние состоит из одного матча. Базовая дата – 25 октября.
Список участников 1/8 финала:
«Динамо» Киев
«Шахтер» Донецк
«Олимпик» Донецк
«Заря» Луганск
ФК «Александрия»
«Черноморец» Одесса
«Ворскла» Полтава
«Сталь» Каменское
ФК «Мариуполь»
«Верес» Ровно
«Арсенал-Киев»
«Десна» Чернигов
«Прикарпатье» Ивано-Франковск
«Днепр-1» Днепр
ФК «Львов»
«Таврия-Симферополь»
Начало жеребьевки в 12:00.
Источник — Sport.ua
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