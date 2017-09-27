Роналду вышел на третье место по числу матчей в Лиге чемпионов

Форвард «Реала» Криштиану Роналду догнал Рауля по числу сыгранных матчей в Лиге чемпионов. На счету португальца 142 поединка и это третий показатель за всю историю турнира.
Больше Роналду в своем активе имеют только Хави (151) и продолжающий карьеру в «Порту» Икер Касильяс (166).
Источник — Sport.ua
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