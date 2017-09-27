Хосеп ГВАРДИОЛА: «Мы обыграли удивительную команду»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – о поединке с «горняками»

– Мы обыграли удивительную команду. Выступили экстраординарно, в особенности во втором тайме. А до перерыва столкнулись с высоким прессингом и не могли преодолеть отличное построение дончан в центре, где действуют Степаненко и Фред. Они используют короткие пасы и провоцируют наших полузащитников выдвинуться вперед, чтобы затем найти и использовать пространство за их спинами. Учитывая работу крайних защитников «Шахтера», в частности левого, а также Марлоса, Тайсона и Бернарда, это отличный механизм – машина. «Горняки» достаточно быстры и организованны в обороне. Так что мы встретились с соперником, который заставил нас сделать очень и очень много для того, чтобы его обыграть. Это важная победа для нас. Поздравляю наших ребят: они заслуживают моего уважения за то, что сегодня совершили.



– Вы не производили перестановок в составе и провели сухой матч. Как прокомментируете?

– Конечно, хорошо, что не пропускаем. Однако во втором тайме мы создали большое количество моментов, не использовали их и не реализовали пенальти. Не сделали свое преимущество в счете более стабильным, и случиться могло что угодно. Да, мы не уступили ни в чем, однако дончане – крепкий, реально тяжелый соперник. С «Шахтером» всегда так. Последние 18 лет он постоянно в Лиге чемпионов, иногда выходит в 1/8 и 1/4 финала. Это топ-команда. С ней очень сложно, и именно поэтому я сейчас настолько доволен. Сказал футболистам, что они могут гордиться результатом, поскольку победили один из лучших клубов, с которыми встречались. «Шахтер» – это не одни лонгболы и контратаки. «Горняки» используют контратаки, но при этом их игра весьма взыскательна. Если не задействовать высокий прессинг, как мы это делали, их очень трудно победить.