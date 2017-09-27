Что вы знаете об Атлетике – сопернике Зари в Лиге Европы?

Во первых, по поводу Бернарда - факт есть факт. Так что метать то и ненужно.А во вторых, то что я...

що куриш, ватний ноунейм?

Але ж вміє Юрич розігнати гівно-хвилі. За часів Копія, коли тут на сайті щотижня бували дискусії ...

Автор,ты лучше чем за Шахтер рассуждать(без тебя люди разберутся),написал бы как вчера жиденько о...

обрезка Марлоса = первый гол, дальше уже не смотрел, все стало ясно, шансов зацепиться за очки м...