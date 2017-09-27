Что вы знаете об Атлетике – сопернике Зари в Лиге Европы?

Матч второго тура группового раунда Лиги Европы «Атлетик» — «Заря» состоится 28 сентября 2017 года. Начало — в 20:00.
Источник — Sport.ua
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Матч второго тура группового раунда Лиги Европы «Атлетик» — «Заря» состоится 28 сентября 2017 года. Начало — в 20:00.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
"Вы думали, что попали на новость легкой атлетике?"
Возможно
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То что он вынесет Зорьку так шо мама не балуй
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