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Что вы знаете об Атлетике – сопернике Зари в Лиге Европы?

Несколько интересных фактов о втором сопернике украинского клуба в групповом раунде Лиги Европы

  • 27.09.2017 13:28
  • 319 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Матч второго тура группового раунда Лиги Европы «Атлетик» — «Заря» состоится 28 сентября 2017 года. Начало — в 20:00.

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    endi_vilch_95
      endi_vilch_95, 27.09.2017 13:46
    +2
    3/10

    "Вы думали, что попали на новость легкой атлетике?"

    Возможно
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    pulse240
    pulse240, 27.09.2017 13:56
    0
    Что вы знаете об Атлетике – сопернике Зари в Лиге Европы?
    --
    То что он вынесет Зорьку так шо мама не балуй
    Ссылка
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