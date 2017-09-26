Паулу ФОНСЕКА: «Абсолютно все ребята показали отличный уровень»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Говорят так: операция прошла успешно, но пациент умер. Это можно сказать о сегодняшнем поединке?

– Да. Я недоволен тем, что мы потерпели поражение, однако должен гордиться сегодняшней работой своих ребят. «Шахтер» показал большую храбрость, так проявляя себя на поле. Мы старались играть, быть с мячом, действовали очень компактно, не оставляя сопернику никакого пространства, и достаточно качественно выходили в атаку, когда представлялась возможность. Скажу искренне: я смотрю все матчи «Манчестер Сити», и думаю, что в этом сезоне им еще не попадался противник, который создал столько сложностей. Так что недоволен результатом, но горжусь и доволен командой.

– После финального свистка вы не только обменялись рукопожатиями с Хосепом Гвардиолой, но и достаточно долго общались. О чем, если не секрет?

– Понятно, что я не расскажу вам всего. Это был личный разговор, таким он и останется.

– Кажется, капитанская повязка придала уверенности Андрею Пятову. Был ли он лучшим на поле?

– Считаю, абсолютно все ребята показали отличный уровень. Как я уже сказал, очень непросто приехать сюда и проявить такую храбрость, как наши футболисты сегодня. Будет нечестно, если я стану индивидуализировать и выделять кого-либо. Этого не нужно. Понимаю, возможно, ваш анализ строится на том, что Пятов отбил пенальти, но я доволен всеми.

– Накануне матча я спрашивал вас о бригаде арбитров, а вы оценили ее как лучшую в Португалии. Ваше мнение осталось прежним?

– Продолжаю говорить, что для меня Жорже Соуза – лучший португальский арбитр. Должен отметить, что уже видел повторы. Было пару эпизодов, которые ему не очень повезло рассмотреть. Первый – пенальти в пользу «Манчестер Сити», когда вообще нет никакого контакта с игроком. Второй – на 75-й минуте, где явно была рука. Произошло это при счете 1:0, и результат вполне мог стать другим – 1:1. На самом деле сейчас я не жалуюсь на судейство, а просто констатирую определенный факт. Думаю, все вы его видели.