Севилья — Марибор — 3:0. Видеообзор матча

ты толпоеп по жизни или родился таким!

Это ещё раз говорит что ФФУ под Ахмета прогнулись. Недавно у них чуть косяк не получился с лишним...

Марлос по крови гуцул. Уси бразылы це гуцулы. А гуцулы это одичавшие хохли.