Наполи — Фейеноорд — 3:1. Видеообзор матча

Если второй состав сборной Бразилии пригласить играть вместо сборной Украины, то вы тогда будете...

она стоит 150-180 тысяч, сравнимо со средними спорткарами, где тут скромность? Это ж не простая ...

Сразу вспомнилось как в свое время Динамо Киев разгромило МанСити. Шахтарю успехов в следующих ма...

Гордиться поражением, как это жалко.

Что называется отскочили , повезло , что МС свои явные моменты не использовали , а то быть разгро...

Главное что есть игра ивидна работа тренера, но плохо что выпадают ключевые игроки. Главные матчи...