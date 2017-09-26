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Группа H. Тоттенхэм разгромил АПОЭЛ благодаря хет-трику Кейна

«Шпоры» не отстают то «Реала»

  • 26.09.2017 23:54
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Getty Images
© Getty Images

Лондонский «Тоттенхэм» одержал убедительную победу на Кипре, обыграв местный АПОЕЛ. «Шпоры» имеют идентичные с мадридским «Реалом» показатели и делят лидерство в группе с королевским клубом.

АПОЭЛ – «Тоттенхэм» - 0:3
Голы:  0:1 – 39 Кейн,  0:2 – 62 Кейн,  0:3 – 67 Кейн.

АПОЭЛ – Ватерман, Вурос, Лаго, Карлао, Руэда, Винисиус, Нуну Мораиш (Александру, 84), Шаллаи (Макрис, 63), Алонефтис (Фариас, 75), Захид, де Камарго.
«Тоттенхэм» – Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Орье (Льоренте, 57), Дайер, Сиссоко (Георгиу, 84), Уинкс, Алдервейрелд, Кейн (Нкуду, 75), Сон Хын Мин.

Предупреждения: Ватерман (39), Винисиус (51), Уинкс (85).

Источник — Sport.ua

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