Группа H. Тоттенхэм разгромил АПОЭЛ благодаря хет-трику Кейна

Лондонский «Тоттенхэм» одержал убедительную победу на Кипре, обыграв местный АПОЕЛ. «Шпоры» имеют идентичные с мадридским «Реалом» показатели и делят лидерство в группе с королевским клубом.
АПОЭЛ – «Тоттенхэм» - 0:3
Голы: 0:1 – 39 Кейн, 0:2 – 62 Кейн, 0:3 – 67 Кейн.
АПОЭЛ – Ватерман, Вурос, Лаго, Карлао, Руэда, Винисиус, Нуну Мораиш (Александру, 84), Шаллаи (Макрис, 63), Алонефтис (Фариас, 75), Захид, де Камарго.
«Тоттенхэм» – Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Орье (Льоренте, 57), Дайер, Сиссоко (Георгиу, 84), Уинкс, Алдервейрелд, Кейн (Нкуду, 75), Сон Хын Мин.
Предупреждения: Ватерман (39), Винисиус (51), Уинкс (85).
Источник — Sport.ua
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