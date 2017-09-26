Группа G. Бешикташ обыграл Лейпциг, Порту разгромил Монако

Вообще не нравится защита Боруссии , особенно на флангах постоянные провалы, что в 3, что в 4 защ...

Не обыгрывал, это все был дрибблинг на месте. Но я и не говорю, что Андрей плохо сыграл. Я лишь н...

Бутко выглядел очень уверенно, по тому, как он перехватывал мячи он однозначно смотрелся ярче срн...

отскочив от албанцев распетушились..... погоди вот сербы вернут вам понимание

Перед матчем палкенд собирался обыграть МС, а сейчас многие рады и 2:0... Как мало надо "топ...

Фред + Марлос = первый гол. (Фред вообще бокопорил жестко сегодня, Марлос тоже не похож на себя)...

К сожалению,Мы ждем чуда. Но кто выиграет турнир -может Барса,Реал, Бавария,кто-то из "анлий...