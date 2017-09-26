Группа G. Бешикташ обыграл Лейпциг, Порту разгромил Монако

Стамбульский «Бешикташ» возглавляет турнирную таблицу группы G, имея лидерство над такими грандами как «Монако» и «Порту». В матче второго тура стамбульцы довольно легко победили дебютанта турнира «Лейпциг».
В битве титанов «Порту» с разгромным счетом обыграл «Монако», набрав первые очки в Лиге чемпионов.
«Бешикташ» – «РБ Лейпциг» - 2:0
Голы: 1:0 – 11 Бабел, 2:0 – 43 Талиска.
«Бешикташ» – Фабрисио, Пепе, Эркин, Медель (Уйсал, 70), Тошич, Хатчинсон, Озъякуп, Талиска (Арслан, 81), Куарежма, Бабел, Тосун (Негредо, 90).
«РБ Лейпциг» – Гулачи, Упамекано, Орбан (Кампль, 46), Хальстенберг, Забитцер, Кейта (Брума, 59), Ильзанкер, Демме, Форсберг, Огюстен, Вернер (Клостерманн, 32).
Предупреждения: Орбан (8), Кейта (15), Эркин (17), Фабрисио (90).
«Монако» – «Порту» - 0:3
Голы: 0:1 – 31 Абубакар, 0:2 – 69 Абубакар, 0:3 – 89 Лайюн.
«Монако» – Бенальо, Глик, Жорже, Сидибе, Жемерсон, Лемар (Лопеш, 63), Фабиньо, Геззаль (Кейта, 74), Моутинью, Диакаби (Каррильо, 46), Фалькао.
«Порту» – Касильяс, Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра, Маркано, Эррера, Данилу Перейра, Марега, Сержиу Оливейра (Рейес, 86), Браими (Лайюн, 71), Абубакар (Корона, 71).
Предупреждения: Диакаби (9), Фабиньо (33), Эррера (34), Сержиу Оливейра (62), Данилу Перейра (66), Сидибе (83), Касильяс (87).
Источник — Sport.ua
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