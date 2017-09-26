Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Группа E. Севилья победила Марибор, Спартак и Ливерпуль сыграли вничью

Андалусийцы вышли в единоличные лидеры

  • 26.09.2017 23:50
  • 324 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

«Спартак» – «Ливерпуль» - 1:1
Голы:  1:0 – 23 Фернандо,  1:1 – 31 Коутиньо.

«Спартак» – Ребров (Селихов, 68), Боккетти, Кутепов, Джикия, Ташчи, Самедов (Педро Роша, 90), Попов (Мельгарехо, 85), Фернандо, Пашалич, Ещенко, Луис Адриано.
«Ливерпуль» – Кариус, Матип, Морено, Александер-Арнолд, Ловрен, Фирмино, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Коутиньо, Мане (Старридж, 70), Хендерсон.

Предупреждения: Джан (7), Боккетти (46), Фирмино (75).

«Севилья» – «Марибор» - 3:0
Голы:  1:0 – 27 Бен-Йеддер,  2:0 – 38 Бен-Йеддер,  3:0 – 83, пенальти Бен-Йеддер.

«Севилья» – Рико, Пареха, Эскудеро, Коршья, Лангле, Васкес (Сарабия, 79), Нзонзи, Корреа, Банега (Писарро, 86), Нолито (Навас, 67), Бен-Йеддер.
«Марибор» – Ханданович, Райчевич, Вилер, Милец, Биллонг, Кабха (Хотич, 74), Врховец, Ахмеди, Пихлер, Бохар (Крамарич, 71), Таварес (Мешанович, 88).

Предупреждение: Эскудеро (56).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    scouter777777
    scouter777777, 26.09.2017 23:58
    +1
    Росія молодці !!!
    Ссылка
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 26.09.2017 23:59
    -5
    потрясающий отскок свинок-колбасные промахнулись все что можно и нельзя
    Ссылка
    airwolf77
      airwolf77, 27.09.2017 00:02
    -3
    буряты отскочили....щас тут вопли начнутся ....соссиявперде,х@лопамаги
    Ссылка
    Vytas Mesk
      Vytas Mesk, 27.09.2017 00:09
    +2
    Леверпуль возил как детей все 90 минут спартак, разница колосальная в класе.
    Ссылка
    Вячеслав Антонов
      Вячеслав Антонов, 27.09.2017 00:17
    +1
    Vytas Mesk, 27.09.2017 00:09
    Леверпуль возил как детей все 90 минут спартак, разница колосальная в класе.
    Да возил,а разве кто то говорил,что Спартак способен на равных играть с Ливерпулем?В этой группе Спартак будет бороться за третье место,на сегодня это их потолок,они в РПЛ то играют через не могу,о ЛЧ не может быть и речи.Марибор дома обыграют и в ЛЕ.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.