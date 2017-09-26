Группа E. Севилья победила Марибор, Спартак и Ливерпуль сыграли вничью

«Спартак» – «Ливерпуль» - 1:1
Голы: 1:0 – 23 Фернандо, 1:1 – 31 Коутиньо.
«Спартак» – Ребров (Селихов, 68), Боккетти, Кутепов, Джикия, Ташчи, Самедов (Педро Роша, 90), Попов (Мельгарехо, 85), Фернандо, Пашалич, Ещенко, Луис Адриано.
«Ливерпуль» – Кариус, Матип, Морено, Александер-Арнолд, Ловрен, Фирмино, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Коутиньо, Мане (Старридж, 70), Хендерсон.
Предупреждения: Джан (7), Боккетти (46), Фирмино (75).
«Севилья» – «Марибор» - 3:0
Голы: 1:0 – 27 Бен-Йеддер, 2:0 – 38 Бен-Йеддер, 3:0 – 83, пенальти Бен-Йеддер.
«Севилья» – Рико, Пареха, Эскудеро, Коршья, Лангле, Васкес (Сарабия, 79), Нзонзи, Корреа, Банега (Писарро, 86), Нолито (Навас, 67), Бен-Йеддер.
«Марибор» – Ханданович, Райчевич, Вилер, Милец, Биллонг, Кабха (Хотич, 74), Врховец, Ахмеди, Пихлер, Бохар (Крамарич, 71), Таварес (Мешанович, 88).
Предупреждение: Эскудеро (56).
Источник — Sport.ua
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