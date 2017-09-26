Группа E. Севилья победила Марибор, Спартак и Ливерпуль сыграли вничью

Бутко выглядел очень уверенно, по тому, как он перехватывал мячи он однозначно смотрелся ярче срн...

отскочив от албанцев распетушились..... погоди вот сербы вернут вам понимание

Перед матчем палкенд собирался обыграть МС, а сейчас многие рады и 2:0... Как мало надо "топ...

Фред + Марлос = первый гол. (Фред вообще бокопорил жестко сегодня, Марлос тоже не похож на себя)...

К сожалению,Мы ждем чуда. Но кто выиграет турнир -может Барса,Реал, Бавария,кто-то из "анлий...

Шахтера с крепкими командами хватает максимум на один тайм, потом на поле просто мучаются, выжива...