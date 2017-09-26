Группа F. Наполи без проблем разобрался с Фейеноордом

«Наполи» – «Фейеноорд» - 3:1
Голы: 1:0 – 7 Инсинье, 2:0 – 49 Мертенс, 3:0 – 70 Кальехон, 3:1 – 90 Амрабат.
«Наполи» – Рейна, Максимович, Гулям, Хюсай, Кулибали, Гамшик (Зелиньски, 71), Жоржиньо (Диавара, 80), Кальехон (Рог, 73), Аллан, Инсинье, Мертенс.
«Фейеноорд» – Джонс, Сен-Жюст, Хапс, Дикс, Тапия (ван Бек, 78), Триндаде, Бергейс (Ларссон, 86), Торнстра (Басаджикоглу, 69), Боэтиюс, Амрабат, Эль-Ахмади.
Предупреждения: Кулибали (37), Эль-Ахмади (47), Бергейс (54), ван Бек (86), Диавара (90).
Источник — Sport.ua
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