Дубль Роналду помог Реалу впервые победить в Дортмунде

К матчу оба коллектива подходили в неплохом настроении. Лазарет дортмундцев постепенно пустеет, и даже несмотря на первый в чемпионате пропущенный гол (в 6-м туре!), они просто уничтожили одноклубников из Менхенгладбаха — 6:1. Ту игру украинский легионер «Боруссии» Андрей Ярмоленко провел на скамейке, но, как выяснилось, это была обычная ротация состава в исполнении Петера Боса. На игру против «Реала» экс-динамовец вышел со старта. И подопечные Зинедина Зидана, отпустившие в Ла Лиге «Барселону» уже на 7 очков, в субботу увезли победу из Страны Басков, одолев «Алавес» - 2:1. И, как и у немецкой команды, травмированные игроки мадридской команды также помаленьку возвращаются в строй. Криштиану Роналду не забил, однако был полон решимости возобновить голеадорские подвиги в своем юбилейном, 150-м еврокубковом поединке.

Хозяева начали встречу активнее, однако «Реал» вскоре показал слабое место команды из Дортмунда. Оборона «Боруссии» оставляет желать лучшего в плане надежности. Сперва Криштиану Роналду из неплохой позиции проверил реакцию Романа Бюрки. Буквально через минуту португалец выводил на удар партнера, и только отчаянный подкат защитника не позволил гостям открыть счет. Подопечные Боса ответили своим опасным моментом: после навеса Ярмоленко Обамеянг не дотянулся до мяча, но Максимилан Филипп пробил с лёта — и Серхио Рамос оказался на месте голкипера, приняв удар на себя. Весьма вероятно, что мяч задел руку испанца, но рефери попросил продолжать игру... А еще через несколько минут счет был открыт. Дани Карвахаль навесил с фланга, и вбегавший в штрафную Гарет Бэйл с лёта нанес диагональный удар практически в дальнюю девятку — 0:1!









Ответ «Реала» не заставил себя ждать: Бэйл выполнил подачу с фланга, и набежавший Роналду в касание расстрелял ворота. Дортмундцы стали плотнее играть в обороне, но все равно изредка проваливались. До поры до времени гости их прощали, и до свистка на перерыв счет на табло не менялся. Во второй половине матча «Боруссия» понеслась отыгрываться, и уже на первой минуте мог отличиться Ярмоленко. Он воспользовался забросом Марио Гётце, но, находясь на углу вратарской, головой решил не бить, а продлить на Обамеянга — того опередил Рафаэль Варан.Ответ «Реала» не заставил себя ждать: Бэйл выполнил подачу с фланга, и набежавший Роналду в касание расстрелял ворота.

Казалось, «Боруссии» ничего не светит — в активе команды Боса был всё тот же один удар в створ в исполнении Филиппа. Однако буквально через три минуты она сократила отставание. Причем гол получился очень похожим на мяч Роналду — подача слева (Гонсало Кастро), удар в касание под ближнюю штангу (Обамеянг) — 1:2!

Петер Бос тут же провел двойную замену — и пошла игра без центра поля. Хозяева пытались спасти ничью, а «Реал» пытался воспользоваться их очередным провалом в защите. И ему это удалось. Лука Модрич вывел Роналду один на один, тот с ходу мощно пробил под ближнюю штангу — Бюрки не спас. Это был 112-й гол португальца в еврокубках (в т.ч. 4-й — в нынешней Лиге чемпионов!).





После этого игра заметно успокоилась. «Реал» всей командой отошел назад, а финальный штурм «Боруссии» завершался ударами издали, которые вязли в ногах защитников. 1:3 - «сливочные» впервые в истории победили в Дортмунде и вместе с «Тоттенхэмом» возглавляют турнирную таблицу. «Боруссия», как и АПОЭЛ, остается с «баранкой» в графе «набранные очки».



«Боруссия Д» - «Реал Мадрид» - 1:3

Пьер-Эмерик Обамеянг, 54 - Гарет Бэйл, 18, Криштиану Роналду, 50, Криштиану Роналду, 79

«Боруссия Д»: Роман Бюрки, Лукаш Пищек, Омер Топрак, Сократис Папастатопулос, Гонсало Кастро, Марио Гётце (Кристиан Пулишич, 76), Йереми Толжан (Махмуд Дауд, 61), Нури Шахин (Шинджи Кагава, 61), Андрей Ярмоленко, Максимилиан Филипп, Пьер-Эмерик Обамеянг

«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Лука Модрич (Дани Себальос, 90+1), Гарет Бэйл (Лукас Васкес, 86), Иско (Марко Асенсио, 76), Тони Крооc, Карим Бензема, Криштиану Роналду

Омер Топрак, 52. Юлиан Вайгл, 63. - Гарет Бэйл, 29. Даниэль Карвахаль, 39. Лука Модрич, 40.



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