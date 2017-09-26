Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Боруссия Д
1:3
Реал Мадрид
26.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Роналду помог Реалу впервые победить в Дортмунде

«Боруссия» уступила дома со счетом 1:3

  • 26.09.2017 23:41
  • 2987 просмотров
  • 23 комментария
Метки
Getty Images. «Боруссия Д» - «Реал Мадрид»
© Getty Images. «Боруссия Д» - «Реал Мадрид»
К матчу оба коллектива подходили в неплохом настроении. Лазарет дортмундцев постепенно пустеет, и даже несмотря на первый в чемпионате пропущенный гол (в 6-м туре!), они просто уничтожили одноклубников из Менхенгладбаха — 6:1. Ту игру украинский легионер «Боруссии» Андрей Ярмоленко провел на скамейке, но, как выяснилось, это была обычная ротация состава в исполнении Петера Боса. На игру против «Реала» экс-динамовец вышел со старта. И подопечные Зинедина Зидана, отпустившие в Ла Лиге «Барселону» уже на 7 очков, в субботу увезли победу из Страны Басков, одолев «Алавес» - 2:1. И, как и у немецкой команды, травмированные игроки мадридской команды также помаленьку возвращаются в строй. Криштиану Роналду не забил, однако был полон решимости возобновить голеадорские подвиги в своем юбилейном, 150-м еврокубковом поединке. 
 
Хозяева начали встречу активнее, однако «Реал» вскоре показал слабое место команды из Дортмунда. Оборона «Боруссии» оставляет желать лучшего в плане надежности. Сперва Криштиану Роналду из неплохой позиции проверил реакцию Романа Бюрки. Буквально через минуту португалец выводил на удар партнера, и только отчаянный подкат защитника не позволил гостям открыть счет. Подопечные Боса ответили своим опасным моментом: после навеса Ярмоленко Обамеянг не дотянулся до мяча, но Максимилан Филипп пробил с лёта — и Серхио Рамос оказался на месте голкипера, приняв удар на себя. Весьма вероятно, что мяч задел руку испанца, но рефери попросил продолжать игру... А еще через несколько минут счет был открыт. Дани Карвахаль навесил с фланга, и вбегавший в штрафную Гарет Бэйл с лёта нанес диагональный удар практически в дальнюю девятку — 0:1!
 
 
Дортмундцы стали плотнее играть в обороне, но все равно изредка проваливались. До поры до времени гости их прощали, и до свистка на перерыв счет на табло не менялся. Во второй половине матча «Боруссия» понеслась отыгрываться, и уже на первой минуте мог отличиться Ярмоленко. Он воспользовался забросом Марио Гётце, но, находясь на углу вратарской, головой решил не бить, а продлить на Обамеянга — того опередил Рафаэль Варан.



Ответ «Реала» не заставил себя ждать: Бэйл выполнил подачу с фланга, и набежавший Роналду в касание расстрелял ворота.
 
 
Казалось, «Боруссии» ничего не светит — в активе команды Боса был всё тот же один удар в створ в исполнении Филиппа. Однако буквально через три минуты она сократила отставание. Причем гол получился очень похожим на мяч Роналду — подача слева (Гонсало Кастро), удар в касание под ближнюю штангу (Обамеянг) — 1:2!
 
 
Петер Бос тут же провел двойную замену — и пошла игра без центра поля. Хозяева пытались спасти ничью, а «Реал» пытался воспользоваться их очередным провалом в защите. И ему это удалось. Лука Модрич вывел Роналду один на один, тот с ходу мощно пробил под ближнюю штангу — Бюрки не спас. Это был 112-й гол португальца в еврокубках (в т.ч. 4-й — в нынешней Лиге чемпионов!).

 
После этого игра заметно успокоилась. «Реал» всей командой отошел назад, а финальный штурм «Боруссии» завершался ударами издали, которые вязли в ногах защитников. 1:3 - «сливочные» впервые в истории победили в Дортмунде и вместе с «Тоттенхэмом» возглавляют турнирную таблицу. «Боруссия», как и АПОЭЛ, остается с «баранкой» в графе «набранные очки».


«Боруссия Д» - «Реал Мадрид» - 1:3

Пьер-Эмерик Обамеянг, 54 - Гарет Бэйл, 18, Криштиану Роналду, 50, Криштиану Роналду, 79

«Боруссия Д»: Роман Бюрки, Лукаш Пищек, Омер Топрак, Сократис Папастатопулос, Гонсало Кастро, Марио Гётце (Кристиан Пулишич, 76), Йереми Толжан (Махмуд Дауд, 61), Нури Шахин (Шинджи Кагава, 61), Андрей Ярмоленко, Максимилиан Филипп, Пьер-Эмерик Обамеянг

«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Лука Модрич (Дани Себальос, 90+1), Гарет Бэйл (Лукас Васкес, 86), Иско (Марко Асенсио, 76), Тони Крооc, Карим Бензема, Криштиану Роналду

Омер Топрак, 52. Юлиан Вайгл, 63. - Гарет Бэйл, 29. Даниэль Карвахаль, 39. Лука Модрич, 40.

Фото Getty Images

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    winner2012
    online
      winner2012, 27.09.2017 00:13
    +1
    Вообще не нравится защита Боруссии , особенно на флангах постоянные провалы, что в 3, что в 4 защитника! Воротарь в 2-х матчах ЛЧ пропускает 3 !!! гола в ближний угол! И как от такого будет уверенность в команде? Если в Германии менее опытные команды редко могут этим воспользоваться, то в ЛЧ за это наказывают часто. А Ярмоленко сыграл не плохо на фоне всей команды, когда у него был мяч, он обострял или переводил диагональю очень хорошо, ни ращу не потерял. Только через его фланг сегодня реже играли, а стоило бы чаше. Лучшие в Боруссии наверное сегодня были Гетце, Кастро, Пищек, и где-то потом Ярмоленко.
    Ссылка
    digital_summer
    online
      digital_summer, 27.09.2017 00:24
    0
    hater of haters, 27.09.2017 00:12
    "как он *НЕ обыгрывал" - я имел ввиду)
    Не обыгрывал, это все был дрибблинг на месте. Но я и не говорю, что Андрей плохо сыграл. Я лишь написал, то, что видел сам - сыграл хуже ближайших партнеров. То есть он - не лучший в матче как хотелось бы тут всем и как было в прошлых, а где-то 4-5-й. По моему мнению - за Гетце, Кастро и Обамеянгом. Объективная реальность. Как заменили Гетце игра вообще сломалась и отхватили 3-й.
    Все остальные вообще провалили матч, включая воротника, а ему накидали на Хускорд высший балл за что-то.
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 27.09.2017 00:33
    0
    Тотнем правильно ся пише
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.