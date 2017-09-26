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Ман Сити
2:0
Шахтер Д
26.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити — Шахтер — 2:0

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Шахтер»

  • 27.09.2017 00:21
  • 87 просмотров
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Метки
ФК Манчестер Сити. «Манчестер Сити» — «Шахтер»
© ФК Манчестер Сити. «Манчестер Сити» — «Шахтер»

В поединке группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Шахтер» победу одержали хозяева.

1-й тайм:



2-й тайм:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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