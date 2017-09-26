Марлос получил украинское гражданство и может сыграть за сборную

Как стало известно, положительно решен вопрос о предоставлении украинского гражданства бразильскому полузащитнику «Шахтера» Марлосу.
Теперь футболист ожидает разрешительных документов от ФИФА, чтобы получить право выступать за сборную Украины.
В случае получения этих документов хавбек сможет сыграть за нашу сборную уже в ближайших матчах.
Напомним, что 6 октября национальная команда сыграет в албанском Шкодере матч отборочного цикла ЧМ-2018 против Косово, а 9 октября примет в Киеве сборную Хорватии.
Источник — Динамомания
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