Марлос получил украинское гражданство и может сыграть за сборную

Он и до этого ходил пешком. Никакой скорости.

На олимпиаду едете? Убогие 😂

Марлос - козлина, мало того, что соперникам мяч отдал, так еще и пешком назад идет...

Да с Динамо Киев все стало бы на свои места минуте на 5, счет был бы уже 6-0.