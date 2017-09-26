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Марлос получил украинское гражданство и может сыграть за сборную

Легионер «Шахтера» ждет разрешительных документов от ФИФА

  • 26.09.2017 22:33
  • 7385 просмотров
  • 26 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Как стало известно, положительно решен вопрос о предоставлении украинского гражданства бразильскому полузащитнику «Шахтера» Марлосу.

Теперь футболист ожидает разрешительных документов от ФИФА, чтобы получить право выступать за сборную Украины.

В случае получения этих документов хавбек сможет сыграть за нашу сборную уже в ближайших матчах.

Напомним, что 6 октября национальная команда сыграет в албанском Шкодере матч отборочного цикла ЧМ-2018 против Косово, а 9 октября примет в Киеве сборную Хорватии.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
    Женя Матийчук, 26.09.2017 22:43
    +5
    Можно марсалюка по центру попробовать место коваленко
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    peremogazanamu
    online
      peremogazanamu, 26.09.2017 22:46
    +2
    Вот вам и формула победы над Хорватией: Украина+Марлос > чемХорватия-Срна
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    Miaso
    online
      Miaso, 26.09.2017 22:46
    +3
    Учитывая какое количество крутых игроков, Марлоса нужно брать!
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    okijizo
      okijizo, 26.09.2017 22:46
    -3
    jimmi1986, 26.09.2017 22:42
    Наконец то ШД начал выращивать украинцев
    І я про теж цирк на дроті
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    perspektivny5
    online
      perspektivny5, 26.09.2017 22:47
    +3
    Отлично,просто мегаклассно,это вам не Коваленко Зинченко и Малиновский.Пацан реально в порядке
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    Lawyer
      Lawyer, 26.09.2017 22:48
    -1
    peremogazanamu, 26.09.2017 22:46
    Вот вам и формула победы над Хорватией: Украина+Марлос &gt; чемХорватия-Срна
    Срна ще грає за збірну?
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