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Хуан-Карлос Валерон возглавил Лас-Пальмас

Маноло Маркес покинул свой пост

  • 26.09.2017 22:23
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Исполняющим обязанности главного тренера «Лас-Пальмаса» назначен Хуан Карлос Валерон​, сообщает пресс-служба клуба.

42-летний экс-полузащитник сборной Испании сменил Маноло Маркеса, который подал заявление об отставке после поражения от «Леганеса» (0:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

Напомним, Маркес возглавил команду перед началом этого сезона.

Под его руководством команда провела шесть матчей, одержав две победы и потерпев четыре поражения.

На данный момент «Лас-Пальмас» занимает 15-е место в турнирной таблице, информирует СЭ.

Источник — Sport.ua

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