Хуан-Карлос Валерон возглавил Лас-Пальмас

Исполняющим обязанности главного тренера «Лас-Пальмаса» назначен Хуан Карлос Валерон, сообщает пресс-служба клуба.
42-летний экс-полузащитник сборной Испании сменил Маноло Маркеса, который подал заявление об отставке после поражения от «Леганеса» (0:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании.
Напомним, Маркес возглавил команду перед началом этого сезона.
Под его руководством команда провела шесть матчей, одержав две победы и потерпев четыре поражения.
На данный момент «Лас-Пальмас» занимает 15-е место в турнирной таблице, информирует СЭ.
Источник — Sport.ua
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