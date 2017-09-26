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Коноплянка поддержал Дарио Срну

Хавбек «Шальке» выразил поддержку капитану «Шахтера»

  • 26.09.2017 22:07
  • 3812 просмотров
  • 7 комментария
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Евгений Коноплянка поддержал попавшегося на допинге Дарио Срну.

Полузащитник «Шальке» и сборной Украины разместил в Фейсбук следующее сообщение:

Дарио, зная тебя как профессионала, уверен - всё разрешится быстро и благополучно, в скором времени продолжишь капитанить за «Шахтер», которому сегодня будет трудновато без тебя.

Источник — Sport.ua

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