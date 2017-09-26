Коноплянка поддержал Дарио Срну

Евгений Коноплянка поддержал попавшегося на допинге Дарио Срну.
Полузащитник «Шальке» и сборной Украины разместил в Фейсбук следующее сообщение:
Дарио, зная тебя как профессионала, уверен - всё разрешится быстро и благополучно, в скором времени продолжишь капитанить за «Шахтер», которому сегодня будет трудновато без тебя.
Источник — Sport.ua
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