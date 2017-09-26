Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Челси предложит Азару контракт на 300 тысяч фунтов в неделю

«Аристократы» пытаются удержать бельгийца в своих рядах

  • 26.09.2017 21:46
  • 553 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В «Челси» уверены, что полузащитник Эден Азар примет предложение клуба о новом контракте с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю. Несмотря на давний интерес со стороны «Реала», Азар всегда говорил, что счастлив на «Стэмфорд Бридж». Вернувшись на высочайший уровень в прошлом сезоне, Эден дал повод клубу задуматься о продлении сотрудничества.

26-летний Азар уже сейчас является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды Антонио Конте, однако теперь «синие» готовы раскошелиться еще больше, чтобы подтвердить статус Эдена как одного из лучших футболистов мира.

Как утверждает The Telegraph, в «Челси» уверены, что переговоры о новой сделке пройдут гладко. При этом чемпионы Премьер-Лиги не ставят каких-либо временных рамок, да и необходимости в спешке нет, ведь действующий контракт Азара истекает только в 2020 году.

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.