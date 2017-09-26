Челси предложит Азару контракт на 300 тысяч фунтов в неделю

В «Челси» уверены, что полузащитник Эден Азар примет предложение клуба о новом контракте с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю. Несмотря на давний интерес со стороны «Реала», Азар всегда говорил, что счастлив на «Стэмфорд Бридж». Вернувшись на высочайший уровень в прошлом сезоне, Эден дал повод клубу задуматься о продлении сотрудничества.

26-летний Азар уже сейчас является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды Антонио Конте, однако теперь «синие» готовы раскошелиться еще больше, чтобы подтвердить статус Эдена как одного из лучших футболистов мира.

Как утверждает The Telegraph, в «Челси» уверены, что переговоры о новой сделке пройдут гладко. При этом чемпионы Премьер-Лиги не ставят каких-либо временных рамок, да и необходимости в спешке нет, ведь действующий контракт Азара истекает только в 2020 году.