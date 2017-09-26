Жозе МОУРИНЬО: «У ЦСКА самый сильный состав»

Предматчевые комментарии главных тренеров ЦСКА и «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко:

«После эпохи сэра Алекса Фергюсона нынешняя команда «МЮ» - сильнейшая. Но нисколько не сомневаюсь, что у нас достаточно опыта и класса. Задача - найти слабые места у соперника, чтобы надавить на них. Знаю, завтра на стадионе будет прекрасная атмосфера и горячая поддержка. Команда будет сверхмотивирована. Нам надо искать свои шансы, и тогда, думаю, многое получится. Что касается Фернандеса, он боец, мы это знаем. Если есть даже минимальный шанс, Марио им воспользуется. Вероятность, что он сыграет, очень высока».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью:

«Я уже приезжал в Россию с «Реалом», «Интернационале», «Челси». Сейчас очень рад вернуться. Москва - хороший город, с каждым годом он становится лучше. Вижу это невооруженным глазом. У ЦСКА сейчас самый сильный состав, против которого я когда-либо играл. Мы потеряли [Поля] Погба, [Маруана] Феллайни и [Майкла] Каррика. Однако собираемся использовать наши лучшие качества, найти баланс и выиграть матч».