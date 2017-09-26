Сталь: братья Малакяны вызваны в сборную Армении

Главный тренер национальной сборной Армении огласил имена 16-ти футболистов, выступающих за рубежом, которые будут готовиться к двум предстоящим отборочным матчам – домашнему против Польши (5 октября) и выездному со сборной Казахстана (8 октября). В числе названных исполнителей – два представителя каменской «Стали». Полузащитники – братья Гор и Эдгар Малакяны.



Напомним, что в настоящий момент в своей отборочной группе (среди 6 команд) закавказская сборная занимает 5 место. В активе подопечных Артура Петросяна 6 набранных баллов после 8 сыгранных матчей.