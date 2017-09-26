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Сталь: братья Малакяны вызваны в сборную Армении

Каменсий клуб делегировал игроков на матчи отбора на ЧМ-2018

  • 26.09.2017 21:22
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Сталь: братья Малакяны вызваны в сборную Армении

Главный тренер национальной сборной Армении огласил имена 16-ти футболистов, выступающих за рубежом, которые будут готовиться к двум предстоящим отборочным матчам – домашнему против Польши (5 октября) и выездному со сборной Казахстана (8 октября). В числе названных исполнителей – два представителя каменской «Стали». Полузащитники – братья Гор и Эдгар Малакяны.

Напомним, что в настоящий момент в своей отборочной группе (среди 6 команд) закавказская сборная занимает 5 место. В активе подопечных Артура Петросяна 6 набранных баллов после 8 сыгранных матчей.

Источник — ФК Сталь Каменское

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