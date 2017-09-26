Андрей Ярмоленко в стартовом составе на матч против Реала

«Боруссия Д» - «Реал Мадрид» - 0:0
«Боруссия Д»: Роман Бюрки, Йереми Толжан, Лукаш Пищек, Омер Топрак, Сократис Папастатопулос, Гонсало Кастро, Марио Гётце, Нури Шахин, Андрей Ярмоленко, Максимилиан Филипп, Пьер-Эмерик Обамеянг
«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Гарет Бэйл, Иско, Лука Модрич, Тони Крооc, Карим Бензема, Криштиану Роналду
Источник — Sport.ua
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Хреново что они в один день играют...
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