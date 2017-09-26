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Андрей Ярмоленко в стартовом составе на матч против Реала

Украинский вингер проведет свой второй поединок в Лиге чемпионов за «Боруссию»

  • 26.09.2017 20:52
  • 2467 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФК Боруссия
© ФК Боруссия

«Боруссия Д» - «Реал Мадрид» - 0:0

«Боруссия Д»: Роман Бюрки, Йереми Толжан, Лукаш Пищек, Омер Топрак, Сократис Папастатопулос, Гонсало Кастро, Марио Гётце, Нури Шахин, Андрей Ярмоленко, Максимилиан Филипп, Пьер-Эмерик Обамеянг

«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Гарет Бэйл, Иско, Лука Модрич, Тони Крооc, Карим Бензема, Криштиану Роналду

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vanja1999
      vanja1999, 26.09.2017 20:54
    +19
    удачи!!!
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    Miaso
      Miaso, 26.09.2017 20:56
    +25
    Аха что там ребят, Андрюха пропустил треньку ! Удачи Андрей, вся адекватная Украина за тебя! Ну а я за тебя и за ШД!!! Удачи нашим в Европе!
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    Maradona
    online
      Maradona, 26.09.2017 21:03
    +23
    из-за Ярмолы "в старте", я Шахту не смотрю!
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    vipfishman
    online
      vipfishman, 26.09.2017 21:04
    +13
    Удачи,Андрюха !!!
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    babovoz
      babovoz, 26.09.2017 21:04
    +6
    Miaso, 26.09.2017 20:56
    Аха что там ребят, Андрюха пропустил треньку ! Удачи Андрей, вся адекватная Украина за тебя! Ну а я за тебя и за ШД!!! Удачи нашим в Европе!
    Удачи! Но трудно будет!!!
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    Oleh Dub
    online
      Oleh Dub, 26.09.2017 21:16
    +10
    Андрюха не пуха) ти ж мечтал с Реалом рубится) удачи брат)
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    Денис Качалов
      Денис Качалов, 26.09.2017 21:20
    +5
    Maradona, 26.09.2017 21:03
    из-за Ярмолы "в старте", я Шахту не смотрю!
    1000%
    Хреново что они в один день играют...
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    антиМордва
    online
      антиМордва, 26.09.2017 21:21
    0
    Обидві команди у бойових складах, Ярмола у старті... Який йолоп буде дивитись на лугандонську команду, яка черговий раз влетить проти гранда, як не 5:0, так 7:1
    Ссылка
    chuk215
    online
      chuk215, 26.09.2017 21:29
    0
    антиМордва, 26.09.2017 21:21
    Обидві команди у бойових складах, Ярмола у старті... Який йолоп буде дивитись на лугандонську команду, яка черговий раз влетить проти гранда, як не 5:0, так 7:1
    пивень будешь кукарекать по утру...уебень чмошный....
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