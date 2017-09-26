Манчестер Сити - Шахтер: стартовые составы матча

Стали известны стартовые составы матча «Манчестер Сити» - «Шахтер», который начнется в 21:45.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Серхио Агуэро, Кевин де Брeйне, Фабиан Делф, Лерой Сане, Давид Сильва, Фернандиньо, Николас Отаменди, Габриэл Жезус
«Шахтер»: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Тарас Степаненко, Тайсон, Фред, Бернард, Марлос, Иван Ордец, Факундо Феррейра, Исмаилии, Ярослав Ракицкий
Источник — Sport.ua
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Надо ПЕРСЕНУ выпить перед матчем. Чувствую ОЙ БУДЕТ.... Они хоть вазелин брали с собой
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