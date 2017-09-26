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Манчестер Сити - Шахтер: стартовые составы матча

Фернандиньо вышел в основном составе против «горняков»

  • 26.09.2017 20:43
  • 3416 просмотров
  • 17 комментария
Метки
ФК Манчестер Сити
© ФК Манчестер Сити

Стали известны стартовые составы матча «Манчестер Сити» - «Шахтер», который начнется в 21:45.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Серхио Агуэро, Кевин де Брeйне, Фабиан Делф, Лерой Сане, Давид Сильва, Фернандиньо, Николас Отаменди, Габриэл Жезус

«Шахтер»: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Тарас Степаненко, Тайсон, Фред, Бернард, Марлос, Иван Ордец, Факундо Феррейра, Исмаилии, Ярослав Ракицкий

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Дмитрий Киевский
      Дмитрий Киевский, 26.09.2017 20:49
    0
    Шахта влетит 5 - 0 если не больше
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    iravvik1983
      iravvik1983, 26.09.2017 20:50
    +4
    Дмитрий Киевский, 26.09.2017 20:49
    Шахта влетит 5 - 0 если не больше
    а ты отсосешь 2 уя если не больше!!!
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    iravvik1983
      iravvik1983, 26.09.2017 20:51
    -7
    Дмитрий Киевский, 26.09.2017 20:49
    Шахта влетит 5 - 0 если не больше
    троль голимый сдрысни в щелку!!!!
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 26.09.2017 20:53
    -8
    перед Наполи кыевски также угорали а после игры их как ветром сдуло
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    Slunkoo
    Slunkoo, 26.09.2017 20:53
    -5
    Butko v starti Sachte ZOPA
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    rwm091060
      rwm091060, 26.09.2017 20:55
    +16
    Хоть Фонсека понимает истинное мастерство Коваленка.
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    Amil Aliev
      Amil Aliev, 26.09.2017 20:57
    +11
    Очень сложно будет... Очень...
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    krotyetoploho
      krotyetoploho, 26.09.2017 21:00
    +9
    Где белобрысое бревно????
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    baranbaranovich
    online
      baranbaranovich, 26.09.2017 21:01
    -4
    Бедный Шахтер, мне его жалко. Что буде даже страшно представить, хоть бы 10:0 не проиграли!
    Надо ПЕРСЕНУ выпить перед матчем. Чувствую ОЙ БУДЕТ.... Они хоть вазелин брали с собой
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    vipfishman
    online
      vipfishman, 26.09.2017 21:03
    +4
    А где многолетний,несгибаемый капитан ? с пробиркой на трибуне ?
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    Kypetzzz
    online
      Kypetzzz, 26.09.2017 21:04
    +1
    Сначала читаешь составы МанСити и хереешь..а потом начинаешь читать состав Шахты и немного груснеешь))) Но верим в Команду!!!!
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    Единорогий Единорог
      Единорогий Единорог, 26.09.2017 21:07
    +6
    Ман Сити не Наполи, их ловить на обрезках не получится, и своими моментами они распорядятся гораздо лучше. Плюс в старте нет Дарио. Минимум три гола в ворота Шахтёра вполне можно ожидать
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    Oleh Dub
    online
      Oleh Dub, 26.09.2017 21:21
    -1
    4-1 будет)
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 26.09.2017 21:22
    -1
    5:1
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    knmua
    online
      knmua, 26.09.2017 21:23
    0
    Вот сейчас Шахтер на себе прочувствует локотки Ферны!
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    baranbaranovich
    online
      baranbaranovich, 26.09.2017 21:24
    -1
    Oleh Dub, 26.09.2017 21:21
    4-1 будет)
    14:1
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    Михайло Юнчик
    online
      Михайло Юнчик, 26.09.2017 21:29
    +1
    Фанати Коваленка шоковані . Де головна зірка ?
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