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U-19: Шахтер проиграл Манчестер Сити в Юношеской лиге УЕФА

«Горняки» уступили «горожанам» 1:3

  • 26.09.2017 20:17
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ФК Манчестер Сити
© ФК Манчестер Сити

Юношеская команда «Шахтера» проиграла и второй матч Юношеской лиги УЕФА. Во втором туре «горняки» встречались с «Манчестер Сити» и проиграли 1:3.

«Манчестер Сити» U-19 — «Шахтер» U-19 — 3:1
Голы: Джоэл Летибьюдер (43), Фил Фоуден (49), Тейлор Ричардс (90+4) — Владимир Якимец (53).

«Шахтер»: Вертей, Конопля, Бондарь, Муравский, Корниенко, Чех (Крыськив, 46), Якимец, Холод (Андрущенко, 75), Кащук, Топалов, Кулаков (Кузьменко, 67).

Источник — Sport.ua

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