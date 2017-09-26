U-19: Шахтер проиграл Манчестер Сити в Юношеской лиге УЕФА

Юношеская команда «Шахтера» проиграла и второй матч Юношеской лиги УЕФА. Во втором туре «горняки» встречались с «Манчестер Сити» и проиграли 1:3.
«Манчестер Сити» U-19 — «Шахтер» U-19 — 3:1
Голы: Джоэл Летибьюдер (43), Фил Фоуден (49), Тейлор Ричардс (90+4) — Владимир Якимец (53).
«Шахтер»: Вертей, Конопля, Бондарь, Муравский, Корниенко, Чех (Крыськив, 46), Якимец, Холод (Андрущенко, 75), Кащук, Топалов, Кулаков (Кузьменко, 67).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.