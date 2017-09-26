Покер Шклярука и камбэк команды This is Пивбар

На прошедших выходных, в Киеве, на с/к «Столица» были сыграны матчи седьмого тура основного этапа любительского чемпионата Belanov Football League (далее – BFL, – прим. Авт.). С итогами шестого тура можно ознакомиться здесь.

Напомним, что на втором (основном) этапе команды в каждой из трех лиг поделились на две «группы» (по итогам первого этапа): «А» (с первого по шестое место) и «Б» (с седьмого по двенадцатое место). Победители и призеры лиг определятся по результатам второго этапа соревнований. Очки, набранные в первом этапе, не сохраняются.

Premier League

Лига «А». Результаты:

«Skidka» – «Partizan» – 1:0

Галицкий Александр (25)

«Пертизан», перехвативший после шестого тура лидерство в лиге «А», минимально уступил «Скидке».

«Walzer» – СК «Провидна» – 1:0

Минимальную победу над «Провидной» добыл аутсайдер лиги «Вальзер».

«Skidka» – «WindRose» – 1:3

Сачок Ростислав (40) – Артеменко Алексей (16), Андрушко Николай (18), Подус Дмитрий (31)

Две встречи подряд с главными претендентами на чемпионство сказались на игре команды «Skidka». В матче против «WindRose» единственное, что удалось «Скидке» – гол престижа, которым отметился Ростислав Сачок.

Турнирная таблица. Premier league. Лига «А»

Лидерство в Лиге «А» перехватили «WindRose» и «Skidka», имеющие по 12 очков. На 2 пункта меньше в активе у команды «Partizan», которая опустилась на третью строчку турнирной таблицы.

Лига «Б». Результаты:

«Перун» – USB – 1:0

В лиге «Б» «Перун» минимально обыграл команду USB.

«Atletico» – FC «Anika» – 2:2

Худенко Владислав (25, 37) – Дячук Сергей (16), Косик Александр (пен, 20)

FC «Anika» опустил победу в матче с «Atletico». После первого тайма «Аника» вела в счете в два гола, однако во втором тайме дубль Владислава Худенко помог «Атлетико» вырвать ничью.

WIFIBAR – «Яблоко» – 9:5

Дяченко Антон (5, 7, 30), Шевченко Олег (10, 22, 28), Грицаев Александр (27, 38), Губарь Александр (33) – Смирнов Вадим (9, 20), Алферов Константин (11), Брагинец Евгений (13, 20)

Самым результативным матчем Premier league завершилась встреча команд WIFIBAR и «Яблоко». За WIFIBAR хет-триками отметились Антон Дяченко и Олег Шевченко, дубль в свой актив записал Александр Грицаев. За «Яблоко» по два мяча забили Константин Алферов и Евгений Брагинец. Встреча завершилась со счетом 9:5 в пользу WIFIBAR.

Турнирная таблица. Premier league. Лига «Б»

В Лиге «Б» продолжает лидировать команда WIFIBAR с 16 очками в активе. Второе место занимает FC «Anika», набравшая 11 пунктов, а замыкает Топ-3 с отставанием в 7 очков от лидера «Перун». Отметим, что FC «Anika», «Atletico» и USB сыграли на одну игру меньше других команд. Они имеют по матчу в запасе, который позже сыграют «Яблоком».

Гонка бомбардиров

Лучшие игроки. Premier league

В гонке бомбардиров больше всего голов (29) по-прежнему в активе у известного футболиста «Перуна» Левана Гулордавы. Перевес Дмитрием Подусом из команды «WindRose» составляет 9 забитых мячей.

First league

Лига «А». Результаты:

«Санта Бремор» – «Wolves» – 3:2

Степченко Виталий (9), Науменко Андрей (15), Швец Богдан (39) – Синькевич Валентин (24), Шрамко Андрей (32)

С минимальным преимуществом «Санта Бремор» обыграли «Волков» – 3:2.

«Imperial Tobacco» – МХП – 8:1

Шклярук Никита (6, 16, 25, 36), Воронцов Алексей (17), Макаев Ильдар (23), Чепорнюк Андрей (30), Ростовский Роман (33), Красник Сергей (39) – Устименко Андрей (23)

После сенсационного поражения от «Трезвой нации», команда «Imperial Tobacco» уничтожила МХП. Единственное, что удалось МХП – гол престижа, который записал в свой актив Андрей Устименко. За «Imperial Tobacco» покер в матче оформил Никита Шклярук, забивший по два мяча в двух таймах.

Турнирная таблица. First league. Лига «А»

Лидерами Лиги «А» являются «Imperial Tobacco» и «Санта Бремор». Пять из семи поединков команды выиграли и имеют по 13 очков в активе. Дышат в спину им VENTS и «Твереза нація», делящие с восемью очками третье место в турнирной таблице. Матч седьмого тура между VENTS и «Твереза нація» будет сыгран позже.

Лига «Б». Результаты:

«УкрСибБанк» – «Авиалига» – 2:2

Кравец Иван (3), Кадыров Андрей (авт, 38) – Артюх Игорь (16), Лебедь Николай (18)

Второй раз подряд сыграл вничью «УкрСибБанк». В седьмом туре «Авиалига» могла взять три очка в матче с лидером лиги «Б», однако автогол Андрея Кадырова за две минуты до конца матча принес по одному пункту в копилку каждой из команд.

«Веселые ребята» – ЗЗБК№1 – 6:4

Кондратюк Александр (4, 9), Мозговой Олег (13, 23, 29), Николайчук Станислав (24) – Пензий Владислав (23), Зуй Дмитрий (30), Белоус Алексей (33), Глазько Ярослав (38)

Десять мячей на двоих забили «Веселые ребята» и ЗЗБК№1. Хет-трик Олега Мозгового и дубль Александра Кондратюка принесли победу «Веселым ребятам». Отметим, что благодаря трем голам Олег Мозговой вышел в лидеры бомбардиров First league.

«AVATAS-Євросмак» – KANON – 4:10

Криницын Александр (4, 12, 34), Скринник Руслан (40) – Задорожный Александр (4, 26, 38), Заец Виталий (5, 35), Бондаренко Дмитрий (6), Марущак Алексей (10), Дано Юрий (11), Дудар Назар (15), Андриенко Денис (25)

Самый результативный матч седьмого тура среди всех лиг BFL сыграли команды «AVATAS-Євросмак» и KANON. На десять голов KANON соперник ответил лишь хет-триком Александра Криницына и забитым мячом Руслана Скринника.

Турнирная таблица. First league. Лига «Б»

«УкрСибБанк» идет без поражений после семи игр основного этапа BFL и заслуженно занимает первое место (17 очков). Благодаря победе на вторую-третью строчку турнирной таблицы поднялись «Веселыми ребятами» и KANON. Последние, как и «Авиалига», у которой 11 очей после шести матчей, имеют одну игру в запасе.

Гонка бомбардиров

Лучшие игроки. First league

В списке бомбардиров лидируют Олег Мозговой из «Веселых ребят» и Юрий Кудлык из «Imperial Tobacco», забившие по 25 мячей. Дышит в спину им игрок «Волков» Валентин Синькевич, записавший в личный актив 22 гола.

Corporate league

Лига «А». Результаты:

«Triolan» – «Центральний Офіс» – 1:0

Минимальную победу над аутсайдером лиги «А» добыла команда «Triolan». Отметим, что «Центральний Офіс» потерпел поражение во всех семи матчах основного этапа.

«Агросем» – «I-Panthera» – 3:1

Жуков Валентин (3, 17), Бурба Артем (36) – Бадега Артем (11)

Без особыз проблем «Агросем» взял три очка в матче с командой «I-Panthera». Единственный дубль в игре на счету у Валентина Жукова.

«BigBoard» – «Столица\Hummel» – 2:0

Аленин Дмитрий (10), Дешко Карен (38)

Первое поражение во втором этапе потерпела «Столица\Hummel». В матче с командой «BigBoard», где определялся промежуточный лидер лиги «А», «Столица» не смогла забить ни одного мяча в ответ на голы Дмитрия Аленина и Карена Дешко.

Турнирная таблица. Corporate league. Лига «А»

В лиге «А» Corporate league лидируют команды «Агросем» и «BigBoard», имеющие по 16 очков в активе. На третье место опустилась «Столица\Hummel», добывшая пять побед в шести матчах. Матч «Столицы» седьмого тура против делящей первое-второе место с «Агросемом» команды «BigBoard» будет сыгран позже.

Лига «Б». Результаты:

«Футбол 1.2» – ВАЗ 2101 – 5:3

Тимощук Назар (13, 22, 30), Гиленко Максим (27), Небесник Мирослав (33) – Стрилецкий Максим (8, 23), Домбровский Анатолий (пен, 11)

Продолжилась рекордная серия побед команды «Футбол 1.2». В этот раз на пять голов телевизионщиков ВАЗ 2101 ответили лишь тремя забитыми мячами. Тет-триком отметился Назар Тимощук из «футболов, дубль на счету Максима Стрилецкого из ВАЗ 2101.

AUTONOVA-D – «Никос» – 1 :3

Лазнюк Андрей (30) – Днистровский Виталий (27, 28), Сысоев Дмитрий (31)

Первые очки за последних три игры завоевали «Никос». В матче двух аутсайдеров они обыграли команду AUTONOVA-D. Дубль за две минуты оформил Виталий Днистровский.

«Materialise» – «This is Пивбар» – 4 :5

Косякин Сергей (8), Маляр Валерий (23), Скриник Руслан (авт, 27), Надточий Евгений (37) – Ткач Владимир (3, 22, 33), Скриник Руслан (38), Левочко Алексей (40)

«Materialise», похоже, теряют шансы взять чемпионство в лиге «Б». В матче седьмого тура Corporate league против «This is Пивбар» вице-лидер лиги «Б» за три минуты до конца встречи пропустил два мяча, тем самым упустив не только победу в матче, но и ничью, в итоге уступив с минимальным отставанием – 4:5.

Турнирная таблица. Corporate league. Лига «Б»

Безоговорочным лидером лиги «Б» является команда телеканалов «Футбол 1.2». В активе телевизионщиков семь побед в семи турах. Теперь для того, чтобы обеспечить себе чемпионство, «футболам» достаточно не проиграть команде «Materialise», которая занимает второе место с 15 очками. На третьей строчке турнирной таблицы расположились команды ВАЗ 2101 и «This is Пивбар», набравшие по 9 пунктов во втором этапе BFL.

Гонка бомбардиров

Лучшие игроки. Corporate league

В гонке бомбардиров Corporate league пальму первенства продолжает удерживать игрок «Столицы» Петр Заровный, забивший 30 мячей. Второе место занимает Дмитрий Сысоев из «Никоса» (22 гола), а замыкает тройку голеадоров партнер по команде Заровного Ярослав Жданович (21 гол).