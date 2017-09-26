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УЕФА опубликовал сборную тренеров Лиги чемпионов

Известные в прошлом игроки работают тренерами клубов Лиги чемпионов

  • 26.09.2017 19:27
  • 641 просмотров
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Getty Images. Шенол Гюнеш (справа)
© Getty Images. Шенол Гюнеш (справа)

УЕФА опубликовал сборную тренеров Лиги чемпионов, составленную из главных тренеров, которые в прошлом были футболистами.

Вратарь: Шенол Гюнеш («Бешикташ»)

Защитники: Массимо Каррера («Спартак»), Джованни ван Бронкхорст («Фейеноорд»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Дарко Миланич («Марибор»), Сержиу Консейсау («Порту»)

Полузащитники: Антонио Конте («Челси»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Диего Симеоне («Атлетико»), Зинедин Зидан («Реал»)

Нападающий: Эрнесто Вальверде («Барселона»)

Источник — Sport.ua

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