УЕФА опубликовал сборную тренеров Лиги чемпионов

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Александр Призетко покинул пост главного тренера Металлиста 1925 19:57 — Kivals_grozny Сначала ушел Эдмар (душа команды), теперь Призетко, который собственно и сделал эту команду. Грус...

Мартен Фуркад будет знаменоносцем сборной Франции на Олимпиаде 19:55 — Алекс Голдин справедливо-король..... но тож французы еще не решили поедут ли из-за КНДР