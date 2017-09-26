УЕФА опубликовал сборную тренеров Лиги чемпионов, составленную из главных тренеров, которые в прошлом были футболистами.
Вратарь: Шенол Гюнеш («Бешикташ»)
Защитники: Массимо Каррера («Спартак»), Джованни ван Бронкхорст («Фейеноорд»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Дарко Миланич («Марибор»), Сержиу Консейсау («Порту»)
Полузащитники: Антонио Конте («Челси»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Диего Симеоне («Атлетико»), Зинедин Зидан («Реал»)
Нападающий: Эрнесто Вальверде («Барселона»)
Источник — Sport.ua
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