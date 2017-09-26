Жозе МОУРИНЬО: «Выбрал Мхитаряна из уважения к русским болельщикам»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча с московским ЦСКА в Лиге чемпионов.

– У нас нет Феллайни, нет Погба, нет Кэррика. К сожалению, не можем рассчитывать на этих футболистов из-за травм. Есть не так много решений, как выйти из ситуации, но мы обязательно что-то придумаем. Подойдем к игре со всей ответственностью, не будем концентрироваться на индивидуальностях.

– Мхитарян, как и вы, отвечает на вопросы. Он выйдет с первых минут?

– Участие Генриха в пресс-конференции – не обязательно намек на то, что он сыграет в стартовом составе. Я выбрал Мхитаряна из уважения к русским болельщикам и журналистам, потому что этот футболист говорит по-русски. Ценю Мхитаряна и как футболиста, но не ищите тут намеков.

– Вас удалили с бровки во время последнего матча чемпионата с «Саутгемптоном» (1:0). Что думаете по этому поводу?

– Не было причин для удаления. И раз не последовало никаких дополнительных санкций, английская ассоциация тоже считает, что я ничего не нарушил.

– Вы злитесь на арбитра?

– Крейг Поусон – хороший судья, но эпизод, когда Феллаини получил повреждение, тяжело ему дался. Я потом посмотрел повтор по ТВ, и увидел, что Феллаини чудом избежал серьезной травмы. Могло быть гораздо хуже. В отсутствие Кэррика и Погба Мариан особенно важен для нас. Надеюсь, скорая пауза на матчи сборных позволит ему отдохнуть и восстановиться. Бельгия уже все для себя решила, Феллаини сборной не так уж и необходим.

– Вы уже столько раз играли с ЦСКА, потом с «Ростовом». О чем подумали, когда вам снова в еврокубках попалась российская команда?

– Действительно, играл против ЦСКА с «Челси», «Реалом» и «Интером». Теперь пришло время «МЮ». Что ж, это уже традиция. Мне нравится в Москве, всякий раз она вся лучше и лучше, красивый город. То же самое могу сказать и про ЦСКА. На мой взгляд, сейчас это самая сильная команда по сравнению со всеми, с которыми я играл. Повторюсь, это самый сильный ЦСКА на моей памяти.

– Как дела у Виктора Линделефа? Есть ли шанс выйти на поле? – спросил молодой человек по-английски.

– Вы – швед? – ответил вопросом португалец.

– Нет, русский.

– О как. Что ж, отвечу: Линделеф провел не так много игр, но ему нужно время на адаптацию, нужно спокойно работать без сильного давления. Шаг за шагом, потихоньку. Он свои минуты получает и прогрессирует.

– А что скажете о Витинью? – следующий вопрос также прозвучал по-английски, но был задан человеком бразильской внешности.

– Ага, вы его агент! Знаете, я не люблю говорить о футболистах соперников. Скажу хорошо – будет им мотивация. Скажу плохо… тоже мотивация! В общем, любое мое слово мотивирует чужих игроков.

– Ваша команда в великолепной форме, в чем секрет?

– Нет никаких гарантий, что так будет и дальше. Мы намерены играть в свою игру, терпеть, ждать шансов. Результаты тоже придут.