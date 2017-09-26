Виктор ГРАЧЕВ: «Манчестер Сити превосходит Барселону Гвардиолы»

Экс-игрок «Шахтера» Виктор Грачев поделился ожиданиями от матча «горняков» против «Манчестер Сити» в рамках второго тура группового этапа Лиги чеппионов.

«Если честно, страшновато за результат матча с «МанСити». Эта команда превосходит даже гвардиоловскую «Барсу». Я бы сравнил ее с удавом. Обволакивает розыгрышем мяча у штрафной, причем очень быстрым, давит, давит — и задавливает. Чтобы рассчитывать на положительный исход, которым будет и ничья, «горнякам» надо сыграть в обороне еще надежнее, чем с «Наполи», и по максимуму реализовать свои моменты. Словом, выдать лучший матч в сезоне. Нельзя дать разгуляться в середине поля их треугольнику Ферна — де Брюйне — Сильва. Глаз да глаз за Агуэро. Из одного момента он выжимает один мяч, из трех — три. Шанс «Шахтера» в том, что «МанСити» не только играет, но и дает играть. Есть чутье, что один-два мяча «горняки» забьют», — считает Грачев.