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Виктор ГРАЧЕВ: «Манчестер Сити превосходит Барселону Гвардиолы»

Специалист сравнил английскую команду с удавом

  • 26.09.2017 18:25
  • 472 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев

Экс-игрок «Шахтера» Виктор Грачев поделился ожиданиями от матча «горняков» против «Манчестер Сити» в рамках второго тура группового этапа Лиги чеппионов.

«Если честно, страшновато за результат матча с «МанСити». Эта команда превосходит даже гвардиоловскую «Барсу». Я бы сравнил ее с удавом. Обволакивает розыгрышем мяча у штрафной, причем очень быстрым, давит, давит — и задавливает. Чтобы рассчитывать на положительный исход, которым будет и ничья, «горнякам» надо сыграть в обороне еще надежнее, чем с «Наполи», и по максимуму реализовать свои моменты. Словом, выдать лучший матч в сезоне. Нельзя дать разгуляться в середине поля их треугольнику Ферна — де Брюйне — Сильва. Глаз да глаз за Агуэро. Из одного момента он выжимает один мяч, из трех — три. Шанс «Шахтера» в том, что «МанСити» не только играет, но и дает играть. Есть чутье, что один-два мяча «горняки» забьют», — считает Грачев.

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 26.09.2017 19:06
    +7
    Бред!!!!Барселона Гвардиолы побеждала в ЛЧ и выносила всех, а МС Гвардиолы максимум что светит это четвертьфинал максимум и то при некоторых раскладах.....
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    wolfwolf777
      wolfwolf777, 26.09.2017 19:38
    +4
    старческий маразм!!! идёт на оправдание возможного позора!
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    Masterimmortal
      Masterimmortal, 26.09.2017 19:39
    +1
    Какое тупое жополизство...и кому и зачем оно надо??....
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    p_s_l
      p_s_l, 26.09.2017 19:41
    +1
    Мнение Грачева перед матчем с Фейенордом: эта команда сильнее Баварии и Реала вместе взятых.
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    stoyura
    online
      stoyura, 26.09.2017 19:46
    0
    Еб..в бояри і понесло пердуна!
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    artemcrazy
    online
      artemcrazy, 26.09.2017 19:54
    0
    К психиатру ему срочно, он давно уже неадекватный
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