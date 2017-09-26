На матче Манчестер Сити — Шахтер ожидается 43 тысячи зрителей

До начала поединка 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Шахтер» остаются считаные часы.

После завтрака у дончан состоялась короткая тренировка. За два часа до матча «Шахтер» отправится на стадион. «Горняки» сегодня сыграют в белых футболках и черных шортах, хозяева поля – в домашней, бело-голубой форме. На трибунах ожидается присутствие 43 тысяч болельщиков (официальная вместимость стадиона составляет 55 тысяч человек – прим. Sport.ua).

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции отметил, что его подопечным предстоит встретиться с серьезным оппонентом:

– «Шахтер» победил «Наполи» – команду, которая в настоящий момент входит в пятерку лучших по уровню футбола. Группа у нас сложная, хотя публика говорит: «Наполи» – это не «Ювентус», не «Милан» и не «Интер», а «Шахтер» из Украины. Надеюсь, я смогу убедить игроков в том, что к сопернику нужно отнестись со всей ответственностью.

Кроме того, наставник «горожан» подтвердил, что Венсан Компани и Илкай Гюндоган не примут участия в матче с «Шахтером».

Стартовый свисток португальский арбитр Мануэл де Соуза даст в 21:45. В прямом эфире встречу «МанСити» – «Шахтер» покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 1».