Генрих МХИТАРЯН: «Мне приятен прием, который оказывают в России»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями о матче с московским ЦСКА в Лиге чемпионов.

- Всегда приятно видеть такой прием, какой мне оказывают в России. Я помню выезд в Ростов, там было много армянских болельщиков. Надеюсь, их будет много и сейчас в Москве.

– Моуриньо назвал ЦСКА самым сильным на своей памяти. Согласны?

– ЦСКА играет по-другому, если сравнивать с прошлыми сезонами. Мне тоже кажется, что это команда сейчас реально намного сильнее. ЦСКА – достойный соперник, в первом туре обыграна «Бенфика», нам будет непросто.

– У вас в первом туре были проблемы с «Базелем», не так ли?

– Моуриньо очень требовательный тренер. Он нас и в самом деле ругал за матч с «Базелем». Говорил, что нам нельзя так действовать в последние 15-20 минут, нельзя играть на поле в фэнтези или плей стейшн. Что касается меня лично, то прошлый сезон, возможно, был не самым удачным, но я сделаю все, чтобы исправиться.