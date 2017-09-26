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Генрих МХИТАРЯН: «Мне приятен прием, который оказывают в России»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» готовится к матчу с московским ЦСКА

  • 26.09.2017 17:34
  • 1159 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Генрих Мхитарян
© Getty Images. Генрих Мхитарян

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями о матче с московским ЦСКА в Лиге чемпионов.

- Всегда приятно видеть такой прием, какой мне оказывают в России. Я помню выезд в Ростов, там было много армянских болельщиков. Надеюсь, их будет много и сейчас в Москве.

– Моуриньо назвал ЦСКА самым сильным на своей памяти. Согласны?
– ЦСКА играет по-другому, если сравнивать с прошлыми сезонами. Мне тоже кажется, что это команда сейчас реально намного сильнее. ЦСКА – достойный соперник, в первом туре обыграна «Бенфика», нам будет непросто.

– У вас в первом туре были проблемы с «Базелем», не так ли?
– Моуриньо очень требовательный тренер. Он нас и в самом деле ругал за матч с «Базелем». Говорил, что нам нельзя так действовать в последние 15-20 минут, нельзя играть на поле в фэнтези или плей стейшн. Что касается меня лично, то прошлый сезон, возможно, был не самым удачным, но я сделаю все, чтобы исправиться.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 26.09.2017 18:03
    -4
    Приходит Путин к доктору и говорит:
    - Бл*, Доктор, страть не могу!
    Доктор осмотрев:
    - О, так у Вас же дырки нет!
    Путин:
    - Вот суки, армяне зализали!!!
    Ссылка
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 26.09.2017 18:11
    -1
    большой спортсмен
    Serhiy (Миколаїв), 26.09.2017 18:03
    Приходит Путин к доктору и говорит:
    - Бл*, Доктор, страть не могу!
    Доктор осмотрев:
    - О, так у Вас же дырки нет!
    Путин:
    - Вот суки, армяне зализали!!!
    В отличии от психически больного Сергия миколаевского Генрих -большой спортсмен инормальный человек....
    Ссылка
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