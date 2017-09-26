Андрей ПЯТОВ: «Мы всегда будем на стороне Срны»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити».

- Присутствие бывшего игрока «Шахтера» Фернандиньо в составе «Ман Сити» добавляет принципиальности противостоянию?

- Нет. Игра – это игра. После матча поговорим - это сто процентов. В игре мы будем соперниками, каждый из которых хочет побеждать.

Предыдущие матчи в Англии? Нет, это уже все история. В команде произошли изменения. С тех составах, которые играли в предыдущие годы, игроков остались единицы. У нас другая команда. Это футбол, все может быть, но настраиваемся очень серьезно.

Ситуация со Срной? Мы всегда играем друг за друга. Хоть наш капитан оказался в такой ситуации, мы всегда будем его поддерживать и всегда будем на его стороне.