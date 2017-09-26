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Андрей ПЯТОВ: «Мы всегда будем на стороне Срны»

Вратарь «Шахтера» рассказал о подготовке к матчу с «Манчестер Сити» и поддержал капитана команды

  • 26.09.2017 17:19
  • 385 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити».

- Присутствие бывшего игрока «Шахтера» Фернандиньо в составе «Ман Сити» добавляет принципиальности противостоянию?
- Нет. Игра – это игра. После матча поговорим - это сто процентов. В игре мы будем соперниками, каждый из которых хочет побеждать.

Предыдущие матчи в Англии? Нет, это уже все история. В команде произошли изменения. С тех составах, которые играли в предыдущие годы, игроков остались единицы. У нас другая команда. Это футбол, все может быть, но настраиваемся очень серьезно.

Ситуация со Срной? Мы всегда играем друг за друга. Хоть наш капитан оказался в такой ситуации, мы всегда будем его поддерживать и всегда будем на его стороне.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    heroyam
      heroyam, 26.09.2017 17:23
    0
    ждем капитана в строю
    Ссылка
    eugenefromkings
      eugenefromkings, 26.09.2017 17:37
    +1
    heroyam, 26.09.2017 17:23
    ждем капитана в строю
    Ждите, лет через 5, если конечно, дрысню хорватскую не отмажут.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.09.2017 18:21
    -1
    Даже если будет доказано что он принимал допинг? И не будет осуждения его как спортсмена, который обманным путем получал преимущество перед такими же как он футболистами?
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    Tyigena
    online
      Tyigena, 26.09.2017 18:28
    0
    Владимир Копяк, 26.09.2017 18:21
    Даже если будет доказано что он принимал допинг? И не будет осуждения его как спортсмена, который обманным путем получал преимущество перед такими же как он футболистами?
    ---
    Копяк Володимир Іванович
    Родился: 15.08.1948 (69 лет)
    Гражданство: СССР, Украина
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    Футбольная деятельность
    Федерация футбола Одесской области Первый заместитель Председателя
    СК «Одесса» Одесса Начальник команды
    1992 - 06.1992----------------ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ-----настоящий Копяк очень хочет пообщаться с тобой!
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