Андрей ПЯТОВ: «Мы всегда будем на стороне Срны»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити».
- Присутствие бывшего игрока «Шахтера» Фернандиньо в составе «Ман Сити» добавляет принципиальности противостоянию?
- Нет. Игра – это игра. После матча поговорим - это сто процентов. В игре мы будем соперниками, каждый из которых хочет побеждать.
Предыдущие матчи в Англии? Нет, это уже все история. В команде произошли изменения. С тех составах, которые играли в предыдущие годы, игроков остались единицы. У нас другая команда. Это футбол, все может быть, но настраиваемся очень серьезно.
Ситуация со Срной? Мы всегда играем друг за друга. Хоть наш капитан оказался в такой ситуации, мы всегда будем его поддерживать и всегда будем на его стороне.
Источник — ТК Футбол
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Копяк Володимир Іванович
Родился: 15.08.1948 (69 лет)
Гражданство: СССР, Украина
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Футбольная деятельность
Федерация футбола Одесской области Первый заместитель Председателя
СК «Одесса» Одесса Начальник команды
1992 - 06.1992----------------ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ-----настоящий Копяк очень хочет пообщаться с тобой!
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