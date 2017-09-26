Александр Призетко покинул пост главного тренера Металлиста 1925

«Металлист 1925» Харьков» сообщает, что 26-го сентября руководство и главный тренер клуба Александр Призетко пришли к соглашению о расторжении контракта по взаимному согласию сторон и при отсутствии имущественных и неимущественных претензий и требований друг к другу.

Исполнять обязанности главного тренера клуба временно будет спортивный директор Вячеслав Хруслов.

Призетко работал наставником «Металлиста 1925» с августа 2016 года. При нем команда вышла из аматорского чемпионата Украины во вторую лигу.

После 13 сыгранных туров во второй лиге «Металлист 1925» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.