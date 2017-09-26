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Александр Призетко покинул пост главного тренера Металлиста 1925

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию

  • 26.09.2017 17:16
  • 1565 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Металлист 1925. Александр Призетко
© ФК Металлист 1925. Александр Призетко

«Металлист 1925» Харьков» сообщает, что 26-го сентября руководство и главный тренер клуба Александр Призетко пришли к соглашению о расторжении контракта по взаимному согласию сторон и при отсутствии имущественных и неимущественных претензий и требований друг к другу.

Исполнять обязанности главного тренера клуба временно будет спортивный директор Вячеслав Хруслов.

Призетко работал наставником «Металлиста 1925» с августа 2016 года. При нем команда вышла из аматорского чемпионата Украины во вторую лигу.

После 13 сыгранных туров во второй лиге «Металлист 1925» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

Источник — ФК Металлист 1925

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Комментарии
    vasilichn
    online
      vasilichn, 26.09.2017 17:40
    +6
    В клубе возникли серьезные проблемы, команда-лидер увольняет тренера по соглашению сторон.
    Не кажется ли Вам это странным???
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 26.09.2017 17:45
    -1
    Да не чего из этого металлиста не получиться!
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    Etan
      Etan, 26.09.2017 18:03
    +2
    Эх, опять какие то мутки. Только появилась хоть какая то надежда на возрождение главной Харьковской команды. Очень неприятная новость.
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